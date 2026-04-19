Premier League riaperta la corsa al titolo. City batte l’Arsenal 2-1

La corsa al titolo di Premier League si infiamma nuovamente. Il Manchester City supera 2-1 l’Arsenal nel big match della 33ª giornata all’Etihad Stadium e riduce a tre punti il distacco dalla vetta, riaprendo completamente i giochi per il primo posto. La squadra di Pep Guardiola ha inoltre una partita da recuperare contro il Crystal Palace, elemento che potrebbe pesare in modo decisivo nella volata finale.
CITY-ARSENAL 2-1: DECISIVO HAALAND
All’Etihad va in scena una sfida ad alta intensità tra le due principali candidate al titolo. Il Manchester City approccia meglio il match e sfiora il vantaggio già nei primi minuti con Cherki, fermato solo dal palo dopo una deviazione di Gabriel.
Il vantaggio arriva al 16’: proprio Cherki si rende protagonista con una giocata di grande qualità, superando Gabriel, Rice e Saliba prima di battere Raya con un sinistro preciso sul secondo palo.
La reazione dell’Arsenal è immediata. Al 18’ un errore in fase di rinvio di Donnarumma si trasforma in un episodio decisivo: il pallone colpisce Havertz e finisce in rete per il gol dell’1-1.
La partita resta equilibrata anche nella ripresa, con occasioni da entrambe le parti. Haaland colpisce il palo esterno, mentre Donnarumma si riscatta al 60’ con due interventi decisivi su Havertz e Martinelli. Poco dopo è Eze a colpire un altro legno, in una gara segnata dagli episodi.
Il momento chiave arriva al 65’: O’Reilly serve un assist perfetto e Haaland firma il gol del 2-1 che decide il match. Nel finale il City controlla, mentre l’Arsenal non riesce a trovare il pareggio.
Con questa vittoria il Manchester City sale a 67 punti, mentre l’Arsenal resta fermo a 70. Con una gara da recuperare, la formazione di Guardiola si riporta pienamente in corsa per il titolo.
GLI ALTRI RISULTATI
Colpo esterno del Liverpool, che si aggiudica il derby del Merseyside contro l’Everton per 2-1 grazie ai gol di Salah e van Dijk, con rete decisiva nel recupero.
Partita spettacolare al Villa Park, dove l’Aston Villa supera 4-3 il Sunderland al termine di un confronto ricco di ribaltamenti, deciso da Abraham nei minuti finali.
In zona salvezza, successo pesante del Nottingham Forest, che travolge 4-1 il Burnley con una straordinaria tripletta di Gibbs-White.
La Premier League entra così nella fase decisiva della stagione, con il titolo ancora apertissimo e diversi verdetti ancora da scrivere.