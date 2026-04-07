Iran e Mondiali 2026: la partecipazione resta in bilico

La partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti è al centro di un acceso dibattito internazionale. Tra preoccupazioni di sicurezza e tensioni geopolitiche, la federazione calcistica iraniana sta valutando la propria posizione, mentre la FIFA mantiene il calendario invariato.

Recentemente, le autorità iraniane hanno chiesto che le partite della nazionale si disputassero in Messico anziché negli Stati Uniti, citando motivi di sicurezza. La FIFA, tuttavia, non ha accolto la richiesta, lasciando aperta la possibilità che l’Iran partecipi regolarmente negli Stati Uniti.

Dichiarazioni ufficiali della federazione iraniana sembrano contraddittorie: da un lato, il presidente ha sottolineato che l’Iran non intende boicottare il Mondiale; dall’altro, il ministro dello Sport ha avvertito che la squadra potrebbe ritirarsi se non saranno garantite condizioni di sicurezza adeguate.

Se l’Iran decidesse di rinunciare alla competizione, la FIFA potrebbe applicare sanzioni alla federazione e prendere in considerazione la sostituzione della squadra con un’altra nazionale qualificata. La situazione resta fluida, e la comunità calcistica internazionale segue con attenzione le prossime mosse della federazione iraniana.

In attesa di sviluppi ufficiali, la partecipazione dell’Iran al Mondiale 2026 resta quindi incerta, con possibili ripercussioni non solo sportive, ma anche politiche e diplomatiche.