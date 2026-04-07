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IFL 2026: Frogs Legnano affronta Aquile Ferrara in casa domenica 12 aprile
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IFL 2026: Frogs Legnano affronta Aquile Ferrara in casa domenica 12 aprile

Aprile 7, 2026
scritto daRedazione

IN CAMPO DOMENICA ANCHE LE GIOVANILI PER IL LORO PRIMO BOWL DI FLAG FOOTBALL

Legnano, 7 aprile 2026 – Dopo la pausa per la bye week e lo stop pasquale, i FROGS Legnano sono pronti a tornare in campo davanti al pubblico di casa. L’appuntamento è per domenica 12 aprile alle ore 16 allo Stadio Mari di Legnano, dove i neroargento affronteranno le Aquile Ferrara in una sfida certamente importante per il prosieguo della stagione.

Dopo un avvio di campionato positivo, con due vittorie nelle prime due partite, contro Aquile Legnano deve confermare solidità e ambizioni dei FROGS.

“Torniamo in campo dopo questa pausa nello stadio di casa, con grande determinazione – dichiara il presidente Ettore Guarneri. – Ferrara non è un team da sottovalutare, e servirà concentrazione e solidità. Sono certo che sarà una partita molto interessante, e invito tutti i legnanesi e non, gli appassionati e i semplici curiosi a venire allo stadio Mari a godersi lo spettacolo”. 

Durante l’half-time, l’intervallo tra il secondo e il terzo periodo di gioco, sarà inoltre annunciato il secondo nome che entrerà a far parte della Hall of Fame dei FROGS Legnano, a ricordo di chi in campo e fuori, ha dato un contributo fondamentale a costruire lo spirito e la società neroargento.

Sempre domenica 12 saranno protagoniste anche le giovanili dei FROGS, Under 13 e Under 17, impegnate nel primo Bowl del Campionato Italiano di Flag Football. Le partite prenderanno il via domenica mattina a partire dalle ore 10:00: la formazione Under 17 sarò in campo a Varese contro i Gorillas, padroni di casa, e i Rams Milano, mentre la Under 13 giocherà in casa, al campo sportivo Gavinelli di Legnano, per affrontare Daemons Monza Brianza e Honey Badgers Formigine.

Sempre nel weekend, FROGS 65ers – il team Senior Flag – sarà invece a Poreč, in Croazia per competere in uno dei più importanti appuntamenti Flag Football internazionali, l’Adria Bowl, nella categoria Elite.

Aprile 7, 2026
scritto daRedazione
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