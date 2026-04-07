Atp Montecarlo .Jannik Sinner , buona la prima . Battuto Hubert in due set

inizia con autorità il suo cammino al torneo di Montecarlo, imponendosi con un netto 6-3, 6-0 contro il francese Ugo Humberthumbert

Una prestazione solida, concreta e soprattutto indicativa della crescita del tennista altoatesino anche sulla terra battuta, superficie che in passato rappresentava una sfida più complessa per il suo stile di gioco.

Il match ha avuto un andamento chiaro fin dai primi scambi. Sinner è partito concentrato, mantenendo alta l’intensità e mettendo subito pressione all’avversario con colpi profondi e precisi. Il primo set, chiuso 6-3, è stato combattuto solo nelle fasi iniziali, prima che l’italiano prendesse il controllo degli scambi.

Nel secondo set non c’è stata storia: Sinner ha alzato ulteriormente il livello, lasciando zero giochi a Humbert. Servizio efficace, risposte aggressive e grande lucidità nei momenti chiave hanno reso il divario evidente. Un “bagel” che testimonia non solo la superiorità tecnica, ma anche la condizione mentale del numero uno italiano.