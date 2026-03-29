Wta Miami: Errani e Paolini, sfuma il titolo a Miami: azzurre sconfitte in finale nel doppio

MIAMI – Si ferma all’ultimo atto la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile del Miami Open 2026.

La coppia italiana, protagonista di un percorso brillante, è stata sconfitta in finale, dalla acoppia numero due del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio), quinte nella Race to Ryadh.7-5 , 6-1 , dopo la sospensione per pioggia al termine del primo set. vedendo sfumare il titolo proprio sul traguardo.

Dopo aver superato turni impegnativi contro avversarie di alto livello, le azzurre si sono presentate in finale con fiducia e un ottimo affiatamento. In campo, però, hanno trovato una coppia particolarmente solida, capace di imporre ritmo e precisione nei momenti decisivi dell’incontro.

La partita è stata combattuta, con scambi lunghi e intensi, ma nei punti chiave sono state le avversarie a fare la differenza. Errani e Paolini hanno comunque mostrato grande determinazione, senza mai uscire realmente dal match.

Nonostante la sconfitta, il bilancio resta positivo. La finale raggiunta in uno dei tornei più prestigiosi del circuito rappresenta un segnale importante per il tennis italiano femminile. Per Errani, esperta del doppio e già protagonista in passato, si tratta di un’ulteriore conferma ad alti livelli; per Paolini, invece, è un passo significativo nella crescita anche in questa specialità.

Il risultato di Miami consolida la coppia azzurra tra le più competitive del circuito e lascia intravedere prospettive interessanti per i prossimi appuntamenti internazionali.