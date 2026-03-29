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MotoGP, GP delle Americhe: trionfo di Bezzecchi ad Austin
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MotoGP, GP delle Americhe: trionfo di Bezzecchi ad Austin

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Austin (Texas) – Giornata memorabile per Marco Bezzecchi, che conquista una straordinaria vittoria nel Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin.

Il pilota del team VR46 firma una prestazione impeccabile, dominando una gara complessa e ricca di colpi di scena.

Sin dalle prime fasi, Bezzecchi allo start si è portato tesdta alla corsa con una manovra determinata mantenendo un ritmo elevato e costante su una pista notoriamente tecnica e impegnativa.Da lì in avanti ha imposto il proprio ritmo, senza concedere margini agli inseguitori e mahtenendo a distanza Pedro Acosta e Jorge Martin Fondamentale la gestione delle gomme e della concentrazione, elementi che gli hanno permesso di mantenere la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, la lotta per il podio è stata serrata, con Acota e Martyini , lo spagnolovinvitore ieri della gara Sprint ha superato Acosta , questt’ultimo ha resistito agli attacchi fi Fabio Diggiannantoni .

Questa vittoria rappresenta un risultato di grande importanza per il pilota italiano, che conferma il suo talento e la sua crescita nella classe regina. Inoltre, si tratta di un successo particolarmente significativo su una pista dove in passato aveva incontrato difficoltà.

Gara difficile per Marc Marquez, che ha dovuto scontare un long-lap penalty inflitto dopo che ieri cadendo aveva coinvolto l’incolpevole Fabio Di Giannantonio. Quinto posto per il nove volte iridato che ha preceduto un buon Enea Bastianini, che dopo il terzo posto della Sprint, chiude sesto dopo una bellissima battaglia con Marquez.

Con questa vittoria Marco Bezzecchi si riporta in testa alla classifica iridata con 81 punti contro i 77 del team-mate Jorge Martin, i 60 di Pedro Acosta, i 50 di Fabio Di Giannantonio, e i 45 di Marc Marquez. Bagnaia è nono con 25 punti.

MotoGp Gara Austin – GP Americhe – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
172Marco BezzecchiAprilia Racing40:50.653
289Jorge MartinAprilia Racing+2.036
337Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+4.497
449Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+6.972
593Marc MarquezDucati Lenovo Team+8.100
623Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+8.243
773Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+11.253
825Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+13.129
910Luca MariniHonda Hrc Castrol+14.471
1063Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+14.544
1154Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+21.063
1233Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+22.062
1311Diogo MoreiraPro Honda Lcr+22.201
1421Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+24.371
157Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+25.549
1643Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+26.309
1720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+27.136
1842Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+38.701
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