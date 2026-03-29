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MotoGP, Austin: Martín beffa Bagnaia . Lo spagnolo protagonista nella Sprint, tra conferme e carattere

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

AUSTIN — Jorge Martín si conferma uno degli uomini più incisivi del formato Sprint anche al Circuit of the Americas, tracciato storicamente non tra i suoi preferiti. Il pilota spagnolo ha infatti messo in mostra ancora una volta velocità, determinazione e grande efficacia nella gara breve del Gran Premio delle Americhe.

Jorge Martin, non ha mollato , e alla fine nell’ultimo giro del Gran Premio delle Americhe ha beffato Pecco Bagnaia , il pilota italiano su Ducati in testa alla gara dalla partenza, superato nelle ultime curve del tracciato statutinense . Martin non vinceva una Sprint da 511 giorni, 17esima vittoria Sprint, 32esima medaglia.

Al primo giro c’era stato il primo colpo di scena, Marc Marquez nel tentativo di ripassare Fabio Di Giannantonio ha perso il controllo della sua Ducati, coinvolgendo l’incolpevole pilota del VR46 Racing Team, che partito dalla pole-position, era uno dei favoriti. I due sono risaliti in sella, ma “Diggia” si è poco dopo ritirato, mentre Marquez ha chiuso 17esimo.

Bagnaia si è portato in testa alla corsa , dietro Acosta, Mir, le Aprilia di Martin e Bezzecchi e Marini, Bastianini e Alex Marquez. Sfotunato il Bez secondo dietro Bagnaia scivola , cade costrteto al titiro .

Sul tragiardi , dietro Martin , Bagmaia e Acosta , quest’ultimo escluso dal podio per una penalità, retrocesso al settimo posto al suo posto , terzo sale Bastianini.

MotoGp SPR Austin – GP Americhe – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
189Jorge MartinAprilia Racing20:19.546
263Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+0.755
323Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+3.199
473Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+3.638
510Luca MariniHonda Hrc Castrol+5.521
679Ai OguraTrackhouse Motogp Team+7.183
725Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+8.634
837Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+10.484
95Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+10.574
1054Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+12.860
1120Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+13.757
1233Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+14.567
1321Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+16.019
1443Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+17.006
1536Joan MirHonda Hrc Castrol+18.785
1642Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+51.120
1793Marc MarquezDucati Lenovo Team+0.000
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