MotoGP, Austin: Martín beffa Bagnaia . Lo spagnolo protagonista nella Sprint, tra conferme e carattere

AUSTIN — Jorge Martín si conferma uno degli uomini più incisivi del formato Sprint anche al Circuit of the Americas, tracciato storicamente non tra i suoi preferiti. Il pilota spagnolo ha infatti messo in mostra ancora una volta velocità, determinazione e grande efficacia nella gara breve del Gran Premio delle Americhe.

Jorge Martin, non ha mollato , e alla fine nell’ultimo giro del Gran Premio delle Americhe ha beffato Pecco Bagnaia , il pilota italiano su Ducati in testa alla gara dalla partenza, superato nelle ultime curve del tracciato statutinense . Martin non vinceva una Sprint da 511 giorni, 17esima vittoria Sprint, 32esima medaglia.

Al primo giro c’era stato il primo colpo di scena, Marc Marquez nel tentativo di ripassare Fabio Di Giannantonio ha perso il controllo della sua Ducati, coinvolgendo l’incolpevole pilota del VR46 Racing Team, che partito dalla pole-position, era uno dei favoriti. I due sono risaliti in sella, ma “Diggia” si è poco dopo ritirato, mentre Marquez ha chiuso 17esimo.

Bagnaia si è portato in testa alla corsa , dietro Acosta, Mir, le Aprilia di Martin e Bezzecchi e Marini, Bastianini e Alex Marquez. Sfotunato il Bez secondo dietro Bagnaia scivola , cade costrteto al titiro .

Sul tragiardi , dietro Martin , Bagmaia e Acosta , quest’ultimo escluso dal podio per una penalità, retrocesso al settimo posto al suo posto , terzo sale Bastianini.

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