Tennis, ATP Miami: Bolelli e Vavassori trionfano nel doppio

Grande impresa per il tennis italiano al Miami Open 2026, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il titolo nel doppio maschile, firmando uno dei successi più prestigiosi della loro carriera piegano la coppia Heliovaara-Patten 6-4, 6-2: è il primo Masters 1000 del duo azzurro.

La coppia azzurra si è imposta al termine di un percorso solido e convincente, dimostrando grande affiatamento e qualità sia al servizio che a rete. In finale, Bolelli e Vavassori hanno gestito con lucidità i momenti chiave del match, confermando la loro crescita costante nel circuito ATP.

Per Bolelli, veterano e già campione Slam, si tratta di un’ulteriore conferma della sua longevità ad alti livelli. Per Vavassori, invece, questo trionfo rappresenta una tappa fondamentale di una carriera in continua ascesa.

Il successo a Miami, torneo di categoria Masters 1000, ha un peso specifico enorme: è infatti uno degli appuntamenti più importanti della stagione dopo i tornei del Grande Slam. La vittoria proietta la coppia italiana tra le più competitive al mondo, rafforzando il ruolo dell’Italia anche nel panorama del doppio maschile internazionale.

Con questo risultato, Bolelli e Vavassori mandano un segnale forte in vista dei prossimi grandi appuntamenti, candidandosi come protagonisti anche nei tornei più prestigiosi del calendario.

Il tennis italiano continua così a vivere un momento straordinario, non solo in singolare ma anche nel doppio.