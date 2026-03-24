Campionato umbro tennis per giornalisti

E’ entrato nella zona calda il 31esimo campionato umbro di tennis per giornalisti dell’Umbria, in corso sui campi dello Junior Perugia. Nato 41 anni fa ed ancora ricco di energia, il torneo vede già due finalissime da disputare: nel tabellone femminile Maria Moroni (Gazzetta d Sport) sfiderà la campionessa uscente Francesca Mencacci (La Nazione) mentre nel tabellone Open maschile saranno Alessandro Catanzaro (Rai) e Simone Zaccagni (TRG) a cercare la gloria.

Dunque, anche quest’anno si rinnova una tradizione che ha sempre raccolto apprezzamenti anche da parte di sponsor ed istituzioni. Decisiva la presenza di Banca Centro Toscana-Umbria e RC-Studio Consulenze Finanziarie, che sostengono anche quest’anno l’importante sforzo organizzativo dell’Ussi Umbria (Unione Stampa Sportiva Italiana). Al suo fianco e dei giornalisti sportivi che hanno la passione per il tennis vertici, con il loro patrocinio, ci sono anche la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia e ovviamente, lo Junior Tennis Perugia, attori essenziali di questo appuntamento annuale.

In attesa che vadano verso la conclusione anche le altre numerose gare in programma, ecco il dettaglio sugli ultimi incontri disputati.

TABELLONE ASSOLUTO QUARTI DI FINALE Luca Filipponi b. Federico Sciurpa 6-2, 6-4. Claudio Contessa b. Lorenzo Fiorucci 6-4, 6-0. Andrea Checcarelli b. Daniele Minni 6-2, 6-1.

TABELLONE OPEN SEMIFINALI Alessandro Catanzaro b. Michele Nucci (nd per infortunio). Simone Zaccagni b. Claudio Bianchini 3-6, 7-5, 10-0.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE QUARTI DI FINALE Giuseppe Moscati b. Giuliano De Matteis 6-3, 7-6. Fabrizio Ricci b. Luca Dottori 6-1, 6-0. Danilo Nardoni b. Dario Famà 6-3, 6-3. Riccardo Marioni b. Claudio Sebastiani 6-0, 6-4.

nella foto Francesca Mencacci