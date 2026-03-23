Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Fiorentina -Inter 1-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Campionato Umbro Tennis per giornalisti. Tabellone Open vince Catanzaro
Errani e Paolini, corsa perfetta a Miami: le azzurre volano ai quarti senza perdere set
Serie A, arriva il Codice di Autoregolamentazione: più trasparenza e regole per i club

Errani e Paolini, corsa perfetta a Miami: le azzurre volano ai quarti senza perdere set

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione

Jasmine Paolini e Sara Errani continuano a far sognare il tennis italiano anche al Miami Open 2026. La coppia azzurra, testa di serie numero uno del tabellone di doppio femminile, si è qualificata con autorità ai quarti di finale, confermando uno stato di forma eccellente.

Nell’ultimo incontro, Paolini ed Errani hanno superato la coppia composta da Mihalikova e Nicholls con il punteggio di 6-4, 6-4, al termine di una partita gestita con grande lucidità nei momenti chiave. Nonostante alcuni tentativi di rientro delle avversarie, le italiane hanno sempre mantenuto il controllo del match, mostrando solidità al servizio e grande intesa negli scambi da fondo e a rete.

Il percorso a Miami finora è stato impeccabile: nessun set perso e una continuità di rendimento che le conferma tra le favorite per il titolo. L’esperienza di Errani e la crescita costante di Paolini stanno creando una combinazione particolarmente efficace, capace di adattarsi a qualsiasi situazione di gioco.

Nei quarti di finale, le azzurre affronteranno una coppia ostica, che uscirà dal confronto tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe. Un test importante per misurare ambizioni e solidità contro avversarie di alto livello, ma con la consapevolezza di poter competere alla pari.

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Campionato Umbro Tennis per giornalisti. Tabellone Open vince Catanzaro

Marzo 23, 2026
Articolo successivo

Serie A, arriva il Codice di Autoregolamentazione: più trasparenza e regole per i club

Marzo 23, 2026

Recommended for You

Miami Open 2026: Bolelli e Vavassori vincono all’ultimo colpo e accedono agli ottavi nel doppio

Matteo Berrettini saluta il Miami Open 2026: vittoria e poi stop al terzo turno

Miami Open 2026: Sebastian Korda sorprende Carlos Alcaraz

Atp Miami, Paolini eliminata

Miami Open, Sinner sorride all’esordio: battuto 2-0 Dzumhur

Masters 1000 Miami: Berrettini al terzo turno

Masters 1000 Miami, Paolini al terzo turno

Masters 1000 Miami: Alcataz al terzo turno