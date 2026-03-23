Errani e Paolini, corsa perfetta a Miami: le azzurre volano ai quarti senza perdere set

Jasmine Paolini e Sara Errani continuano a far sognare il tennis italiano anche al Miami Open 2026. La coppia azzurra, testa di serie numero uno del tabellone di doppio femminile, si è qualificata con autorità ai quarti di finale, confermando uno stato di forma eccellente.

Nell’ultimo incontro, Paolini ed Errani hanno superato la coppia composta da Mihalikova e Nicholls con il punteggio di 6-4, 6-4, al termine di una partita gestita con grande lucidità nei momenti chiave. Nonostante alcuni tentativi di rientro delle avversarie, le italiane hanno sempre mantenuto il controllo del match, mostrando solidità al servizio e grande intesa negli scambi da fondo e a rete.

Il percorso a Miami finora è stato impeccabile: nessun set perso e una continuità di rendimento che le conferma tra le favorite per il titolo. L’esperienza di Errani e la crescita costante di Paolini stanno creando una combinazione particolarmente efficace, capace di adattarsi a qualsiasi situazione di gioco.

Nei quarti di finale, le azzurre affronteranno una coppia ostica, che uscirà dal confronto tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe. Un test importante per misurare ambizioni e solidità contro avversarie di alto livello, ma con la consapevolezza di poter competere alla pari.