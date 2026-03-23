Campionato Umbro Tennis per giornalisti. Tabellone Open vince Catanzaro

(NOTA: IL CAMPIONE UMBRO ASSOLUTO SARA’ IL VINCENTE DEL TABELLONE PRINCIPALE)

Il 31esimo campionato umbro di tennis per giornalisti dell’Umbria ha il primo verdetto. Alessandro Catanzaro (Rai) ha battuto Simone Zaccagni (TRG) per 6-1, 6-3 e si è aggiudicato il titolo del tabellone Open. L’altra finale già scritta è quella del tabellone femminile. Maria Moroni (Gazzetta d Sport) è pronta a sfidare la campionessa uscente Francesca Mencacci (La Nazione). Ora si prosegue con le gare delle semifinali del tabellone principale e di quello di consolazione. Sono in rampa di lancio anche le gare dei due tabelloni dei doppi. Dunque, si rinnova una tradizione che ha sempre raccolto apprezzamenti anche da parte di sponsor ed istituzioni. Decisiva la presenza di Banca Centro Toscana-Umbria e RC-Studio Consulenze Finanziarie, che sostengono anche quest’anno l’importante sforzo organizzativo dell’Ussi Umbria (Unione Stampa Sportiva Italiana). Al suo fianco e dei giornalisti sportivi che hanno la passione per il tennis vertici, con il loro patrocinio, ci sono anche la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia e ovviamente, lo Junior Tennis Perugia, attori essenziali di questo appuntamento annuale.

TABELLONE ASSOLUTO QUARTI DI FINALE Luca Filipponi b. Federico Sciurpa 6-2, 6-4. Claudio Contessa b. Lorenzo Fiorucci 6-4, 6-0. Andrea Checcarelli b. Daniele Minni 6-2, 6-1.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE QUARTI DI FINALE Giuseppe Moscati b. Giuliano De Matteis 6-3, 7-6. Fabrizio Ricci b. Luca Dottori 6-1, 6-0. Danilo Nardoni b. Dario Famà 6-3, 6-3. Riccardo Marioni b. Claudio Sebastiani 6-0, 6-4.

TABELLONE OPEN SEMIFINALI Alessandro Catanzaro b. Michele Nucci (nd per infortunio). Simone Zaccagni b. Claudio Bianchini 3-6, 7-5, 10-0.