Il Calcio trema anche in Olanda:133 partite a rischio per il “caos passaporti”

Il caso: Un podcast scatena il caos

Tutto ha inizio lo scorso 15 marzo, dopo la pesante sconfitta per 6-0 del Nac Breda contro il Go Ahead Eagles. Quella che sembrava una disfatta senza appello si è trasformata in un caso legale senza precedenti grazie a un’intuizione nata durante il podcast “De Derde Helft”.

L’opinionista Rogier Jacobs ha sollevato un dubbio normativo cruciale: il Go Ahead Eagles avrebbe schierato Dean James, terzino nato nei Paesi Bassi ma fresco di convocazione con la nazionale dell’Indonesia. Dietro questa scelta sportiva si nascondeva però una trappola burocratica.

La trappola della cittadinanza

Secondo la legge olandese, acquisire la cittadinanza di alcuni paesi (come l’Indonesia o il Suriname) può comportare la perdita automatica di quella originale. Una volta perso il passaporto olandese, il calciatore diventa a tutti gli effetti un cittadino extracomunitario.

Per poter giocare regolarmente, un atleta straniero deve possedere un permesso di lavoro che viene rilasciato solo a fronte di stipendi minimi garantiti molto alti:

608.000€ all’anno per gli Over 21.

all’anno per gli Over 21. 304.000€ all’anno per gli Under 21.

Il problema? Molti giocatori coinvolti, tra cui lo stesso James (che guadagna circa 150.000€), non raggiungono queste cifre, risultando tecnicamente ineleggibili per il campionato.

Un effetto domino da 133 partite

Quello che il Nac Breda ha portato davanti al tribunale di Utrecht non è più solo un reclamo isolato. Se il 4 maggio i giudici dovessero dare ragione al club, si creerebbe un precedente legale devastante.

Sebbene il Nac cerchi di minimizzare parlando di un caso singolo, il rischio di un effetto domino è concreto:

Sono decine i calciatori di Eredivisie ed Erste Divisie con doppia cittadinanza (Suriname, Indonesia, Capo Verde) in situazioni analoghe.

I club avversari potrebbero impugnare retroattivamente i risultati di ben 133 partite .

. Le classifiche di entrambi i campionati rischierebbero di essere totalmente riscritte a tavolino.

Le responsabilità dei club e dei giocatori

La questione solleva anche un problema di gestione interna. Come sottolineato dalla professoressa Marjan Olfers, molte società minori preferiscono risparmiare sulle consulenze legali, ignorando le pieghe più insidiose del diritto sportivo internazionale.

Gli stessi atleti si trovano ora in un limbo. Luciano Slagveer, nazionale del Suriname, ha ammesso candidamente: «Se avessi saputo che per giocare con la Nazionale avrei perso la cittadinanza olandese, ci avrei pensato molto meglio». Ora, il calcio olandese attende con il fiato sospeso la sentenza di maggio, che potrebbe trasformare i campi da gioco in semplici aule di tribunale.