Leicester: Dalla gloria della Premier League alla discesa in terza divisione inglese. La parabola di un sogno che svanisce

– Era il maggio del 2016 quando il Leicester City, guidato da Claudio Ranieri, conquistò la Premier League, scrivendo una delle pagine più straordinarie della storia del calcio. Una squadra che partiva per salvarsi, ma che, giornata dopo giornata, scalava le vette più alte, sfidando le leggi della logica e portando a casa il titolo davanti ai colossi del calcio inglese. La squadra di Vardy, Kanté e Mahrez divenne un simbolo di speranza, dimostrando che con il giusto mix di lavoro di squadra, passione e determinazione, anche il più piccolo dei club poteva trionfare.

Ma a distanza di soli dieci anni, la realtà è ben diversa: il Leicester City, ora lontano dai fasti della Premier League, si trova a dover fare i conti con una retrocessione che ha dell’incredibile. Il club che ha emozionato il mondo con la sua impresa titanica, a maggio del 2025, è stato ufficialmente retrocesso dalla Championship, la seconda divisione inglese, alla League One, la terza categoria.

La retrocessione: un incubo che si concretizza

La fine di una lunga agonia è arrivata con il pareggio per 2-2 contro l’Hull City, un risultato che ha sancito la retrocessione delle Foxes, a due giornate dalla conclusione del campionato. Penultimi in Championship e con sette punti di distacco dal quart’ultimo posto, la retrocessione era ormai una certezza aritmetica. E se la delusione per il crollo in Championship era già palpabile, ora la prospettiva di dover affrontare la League One sembra quasi surreale per un club che appena nove anni fa sollevava il trofeo più prestigioso del calcio inglese.

Il comunicato di Aiyawatt Srivaddhanaprabha: “Non ci sono scuse”

Il presidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, non ha nascosto il suo dolore e la sua delusione per il crollo che ha colpito la sua squadra. “Non ci sono scuse – ha dichiarato in un comunicato ufficiale. Abbiamo vissuto momenti di grande gioia e ora di profonda delusione, e il dolore è condiviso da tutti noi. Mi dispiace sinceramente per la delusione che abbiamo causato ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto”. Una presa di responsabilità che, seppur sentita, non cancella l’amarezza di una stagione da incubo.

Un centro sportivo da Premier League per un club di League One

Ma ciò che rende ancora più surreale la situazione del Leicester è la sua imponente struttura. Il centro sportivo da oltre 100 milioni di euro, comprensivo di ben 14 campi da allenamento regolamentari, palestre personalizzate e addirittura un campo da golf, sembra una vera e propria contraddizione per una squadra che ora dovrà fare i conti con le difficoltà economiche e sportive della terza divisione. Come gestire una simile struttura in una categoria così lontana dalla Premier League? Il Leicester, con il suo impianto costosissimo, dovrà trovare soluzioni per rimanere competitivo in un campionato che non offre gli stessi introiti e visibilità della massima serie.

La parabola di un sogno che svanisce: cosa può riservare il futuro?

La retrocessione del Leicester, a dieci anni dalla conquista della Premier League, è un segno tangibile delle difficoltà che anche i club più grandi possono incontrare nel calcio moderno. L’investimento sui giocatori, la gestione finanziaria e le ambizioni devono essere bilanciati con oculatezza, o i rischi di un rapido declino sono sempre dietro l’angolo. La penalizzazione di sei punti per la violazione del fair play finanziario ha solo aggiunto ulteriore pressione su un club che ora si trova a dover ricostruire dalle fondamenta.

Per il Leicester, la risalita dalla League One non sarà affatto semplice. La squadra dovrà affrontare un periodo di transizione, ma la storia recente della squadra ci insegna che, nel calcio, nulla è impossibile. Se il club riuscirà a capitalizzare sul proprio centro sportivo e su un settore giovanile in crescita, potrebbe tornare presto nelle categorie più alte. Ma, intanto, il sogno di un Leicester da top club è svanito, lasciando solo amarezza e la consapevolezza che, nel calcio, il destino può cambiare in un istante.

Il futuro delle Foxes è ora più che mai incerto, ma i tifosi continuano a sperare che la loro squadra possa ritrovare quella determinazione che li aveva portati in cima alla Premier League. E, magari, un giorno, riscrivere una nuova storia, questa volta partendo dalla terza divisione.