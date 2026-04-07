Addio a Mircea Lucescu,il maestro senza tempo del calcio europeo

Mircea Lucescu purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo i gravi problemi cardiaci accusati dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia, l’allenatore rumeno che in Italia è stato sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter, è morto all’età di 80 anni.

Le sue condizioni si erano aggravate nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Universitario di Bucarest.

Nel panorama del calcio internazionale, pochi nomi evocano esperienza, longevità e competenza quanto quello di Mircea Lucescu. Nato il 29 luglio 1945 a Bucarest, l’allenatore rumeno rappresenta una figura simbolo del calcio dell’Europa orientale, capace di attraversare epoche e rivoluzioni tattiche senza mai perdere rilevanza.

Dopo una solida carriera da calciatore con la Dinamo Bucarest e la nazionale rumena, Lucescu ha intrapreso il percorso in panchina con una determinazione che lo avrebbe portato ai vertici del calcio europeo. La sua carriera da allenatore è costellata di esperienze in diversi campionati, tra cui Italia, Turchia e Ucraina, dove ha lasciato un’impronta indelebile.

Il periodo più brillante della sua carriera resta senza dubbio quello alla guida dello Shakhtar Donetsk. Sotto la sua gestione, il club ucraino ha conosciuto un’epoca d’oro, culminata con la vittoria della Coppa UEFA nella stagione 2008-2009. Un successo storico che ha consacrato Lucescu tra i grandi tecnici del continente.

Non meno significative le esperienze in Turchia, con Galatasaray e Beşiktaş, dove ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e gestione di contesti complessi. Anche il suo breve passaggio in Italia, sulla panchina dell’Inter, rappresenta un tassello importante di una carriera ricca e variegata.

Ciò che distingue Lucescu non è soltanto il palmarès, ma la sua visione del gioco. Considerato un maestro nello sviluppo dei giovani talenti, ha contribuito alla crescita di numerosi calciatori, molti dei quali diventati protagonisti a livello internazionale. Il suo stile si basa su disciplina tattica, organizzazione e una profonda conoscenza del calcio.

Ancora oggi, nonostante l’età avanzata, Mircea Lucescu continua a essere una figura di riferimento, simbolo di dedizione e passione per uno sport in continua evoluzione. La sua carriera è la dimostrazione che esperienza e innovazione possono convivere, dando vita a un percorso unico nel mondo del calcio.

In un’epoca in cui tutto sembra scorrere rapidamente, Lucescu rappresenta una rara eccezione: un maestro senza tempo, capace di adattarsi e vincere, rimanendo fedele ai propri principi.