Juventus, vittoria di carattere: il Genoa cade 2-0 a Torino

TORINO – La Juventus ritrova solidità e concretezza davanti al proprio pubblico, superando il Genoa con un netto 2-0 valida per la 31ª giornata di Serie A. Una vittoria importante, che rilancia le ambizioni europee dei bianconeri e conferma i progressi della squadra nelle ultime settimane.

Fin dai primi minuti la Juventus impone il proprio ritmo, gestendo il possesso e cercando varchi nella difesa ligure. Il Genoa prova a chiudersi con ordine, ma al 28’ deve capitolare: sugli sviluppi di un’azione insistita, è Bremer a trovare lo spazio giusto e a battere il portiere rossoblù, portando in vantaggio i padroni di casa.

Il gol sblocca definitivamente la gara. La Juventus continua a spingere, mentre il Genoa fatica a costruire occasioni pericolose, limitandosi a sporadiche ripartenze. Nella ripresa, gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma lasciano inevitabilmente spazi che i bianconeri sfruttano con cinismo.

Al 62’ arriva il raddoppio: Weston McKennie si inserisce con i tempi giusti e firma il 2-0 che indirizza definitivamente l’incontro. Il Genoa spreca l’occasione per riaprire la partita con un calcio di rigore, dal dischetto Martin si lascia ipnotizzare da Di Ggegorio si supera e neutralizza il tentativo, spegnendo le speranze degli uomini ospiti.

Nel finale la squadra ligure tenta un forcing generoso, ma la Juventus controlla senza particolari affanni, portando a casa tre punti preziosi. Una vittoria che rafforza la fiducia dell’ambiente e mantiene vive le speranze di qualificazione alle competizioni europee.

Per il Genoa resta invece una prestazione di sacrificio, ma con poca incisività negli ultimi metri: servirà maggiore concretezza per affrontare al meglio il finale di stagione. per garantirsi la salvezza. La Juve accorcia sul Como e si porta a-1 in classifica.

IL TABELLINO

Juventus-Genoa 2-0

Juventus (4-1-4-1): Perin (dal 1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (dal 38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (dal 38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (dal 45’ st Boga); David (dal 22’ st Milik). All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (dal 7’ st Baldanzi), Frendrup (dal 38’ st Ekhator), Malinovskyi (dal 21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (dal 21’ st Ekuban). All. De Rossi. A disp. Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi.

Arbitro: Massa.

Marcatori: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J).

Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Bremer (J), Thuram (J); Frendrup (G).

Note: rig. sbagliato da Martin (G) al 75’.