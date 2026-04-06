Udinese-Como, Kosta Runjaic: “Serve più continuità”

UDINE – Al termine della sfida tra Udinese e Como terminata 0-0 il tecnico bianconero Kosta Runjaic si è presentato in conferenza stampa con un’analisi lucida, tra spunti positivi e consapevolezza dei margini di crescita della sua squadra.

L’allenatore ha descritto la gara come equilibrata e combattuta, sottolineando come l’Udinese abbia provato a mantenere ordine e compattezza nelle due fasi di gioco. “Abbiamo avuto buoni momenti – ha lasciato intendere – ma dobbiamo essere più continui nell’arco dei novanta minuti”, il concetto espresso dal tecnico.

Runjaic si è soffermato in particolare sulla gestione dei momenti decisivi del match, ritenuta ancora perfettibile. Una lettura che evidenzia come la squadra friulana sia in fase di costruzione, alla ricerca di solidità ma anche di maggiore incisività nelle fasi cruciali.

Non sono mancati i riferimenti agli avversari: il Como è stato definito una squadra organizzata, capace di mettere in difficoltà l’Udinese soprattutto nelle transizioni. Un riconoscimento che testimonia il rispetto per il lavoro svolto dalla formazione lariana.

Infine, lo sguardo si è spostato sul futuro. Il tecnico bianconero ha ribadito la necessità di trovare continuità nei risultati, elemento chiave per dare stabilità alla stagione e consolidare la crescita del gruppo.

Un messaggio chiaro, dunque: la strada è tracciata, ma serviranno costanza e attenzione ai dettagli per trasformare le buone indicazioni in risultati concreti.