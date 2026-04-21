Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A – Juventus- Bologna 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Lecce, Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno: “Reazione e mentalità, così possiamo salvarci”
Inter-Como: semifinale ritorno Coppa Italia ,le probabili formazioni

Inter-Como: semifinale ritorno Coppa Italia ,le probabili formazioni

Aprile 21, 2026
scritto daRedazione

I nerazzurri ospitano la al ‘Mezzza’ la squadra di Fabregas nella semifinale di ritorno di Coppa Italia

Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro il Como delle belle sorprese , considerato l’andamento deella squadra lariana del ‘comandante’ Cesc Fabregas , in lotta anche per un posto in Champions League. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica qualificazione per la finale.

La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Cagliari in campionato, mentre il Como ha perso 2-1 in trasferta contro il Sassuolo.

Inter-Como, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Como è in programma oggi, martedì 21 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Inter-Como, dove vederla in tv

Inter-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Aprile 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Lecce, Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno: “Reazione e mentalità, così possiamo salvarci”

Aprile 21, 2026

Recommended for You

Lecce, Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno: “Reazione e mentalità, così possiamo salvarci”

Fiorentina, Vanoli si tiene stretto il pari: “Salvezza vicina, ma serve più qualità”

Movida, escort e calciatori: bufera a Milano, 4 arresti

Bologna, Italiano sincero dopo il ko: “Juve più preparata. Bernardeschi? Errore mio”

Juventus, vittoria e maturità: Spalletti frena l’entusiasmo ma la Champions è vicina