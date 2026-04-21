Inter-Como: semifinale ritorno Coppa Italia ,le probabili formazioni

I nerazzurri ospitano la al ‘Mezzza’ la squadra di Fabregas nella semifinale di ritorno di Coppa Italia
Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro il Como delle belle sorprese , considerato l’andamento deella squadra lariana del ‘comandante’ Cesc Fabregas , in lotta anche per un posto in Champions League. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica qualificazione per la finale.
La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Cagliari in campionato, mentre il Como ha perso 2-1 in trasferta contro il Sassuolo.
Inter-Como, orario e probabili formazioni
La sfida tra Inter e Como è in programma oggi, martedì 21 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Inter-Como, dove vederla in tv
Inter-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.