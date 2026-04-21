Formula 1, rivoluzione regolamentare: tutte le novità in arrivo da Miami

La Formula 1 si prepara a una nuova mini-rivoluzione regolamentare. La FIA, insieme ai team principal, ai fornitori di power unit e alla Formula One Management, ha definito una serie di modifiche tecniche e sportive che potrebbero entrare in vigore già dal prossimo Gran Premio di Miami (1-3 maggio), previa approvazione del Consiglio Mondiale del Motor Sport.
Le novità puntano a migliorare sicurezza, gestione dell’energia e qualità dello spettacolo in pista.
Qualifiche: meno energia, più costanza
Tra i cambiamenti più rilevanti ci sono quelli legati alle qualifiche, spesso criticate nelle prime gare della stagione. Il limite di energia utilizzabile scende da 8 a 7 megajoule, con l’obiettivo di ridurre l’impatto della gestione estrema della batteria sul giro secco.
Allo stesso tempo, aumenta la potenza del cosiddetto “superclip”, che passa da 250 kW a 350 kW, ma con una durata ridotta a circa 2-4 secondi per giro. Una modifica che spinge verso una guida più lineare e meno frammentata.
Inoltre, il numero di weekend in cui è possibile applicare limiti energetici ridotti sale da 8 a 12, offrendo maggiore flessibilità in base alle caratteristiche dei circuiti.
Gara: più controllo e meno differenze improvvise
In gara, la FIA interviene per limitare i picchi di prestazione. Il boost massimo sarà ridotto a +150 kW, evitando differenze troppo marcate tra le vetture.
L’erogazione dell’MGU-K diventa variabile:
- fino a 350 kW nelle fasi cruciali (uscita di curva e sorpassi)
- limitata a 250 kW nel resto del tracciato
L’obiettivo è chiaro: ridurre le velocità di avvicinamento pericolose senza penalizzare lo spettacolo.
Partenze: nuove misure di sicurezza
Importanti novità anche nella procedura di partenza, dopo l’episodio rischioso visto in Australia. Viene introdotto un sistema automatico in grado di rilevare partenze anomale o con accelerazione troppo bassa.
In questi casi:
- interviene automaticamente l’MGU-K per garantire una partenza minima
- si attivano luci lampeggianti posteriori e laterali per avvisare i piloti alle spalle
Previsto anche il reset dell’energia all’inizio del giro di formazione. Queste modifiche saranno testate a Miami prima dell’eventuale introduzione definitiva.
Pioggia: migliorano grip e visibilità
Aggiornamenti anche per le condizioni di bagnato, finora assenti in stagione ma già oggetto di intervento:
- aumento della temperatura delle gomme intermedie per migliorare l’aderenza
- riduzione dell’attivazione dell’ERS per garantire maggiore controllo
- sistemi di illuminazione posteriore semplificati per una visibilità più efficace
Obiettivo: sicurezza e spettacolo
Le modifiche rappresentano un equilibrio tra esigenze tecniche e spettacolo. La FIA punta a una Formula 1 più sicura, ma anche più leggibile e competitiva, riducendo l’impatto eccessivo della gestione energetica senza rinunciare ai sorpassi.
Miami sarà il primo banco di prova per capire l’efficacia di questi interventi e il loro impatto reale in pista.