Ben Shelton conquista il quinto titolo ATP a Monaco di Baviera: Flavio Cobolli sconfitto in finale

Ben Shelton è il nuovo campione del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, avendo trionfato in finale contro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5, dopo un’ora e trenta minuti di gioco.

Lo statunitense, numero 6 del mondo, ha confermato la sua grande forma, aggiudicandosi così il quinto titolo della sua carriera, ma non senza una resistenza concreta da parte dell’azzurro, che aveva dato prova di grande carattere nel torneo.

Il dominio di Shelton nel primo set

Il primo set è stato una vera e propria dimostrazione di forza da parte di Ben Shelton. L’americano ha imposto subito il suo gioco, conquistando due break consecutivi, il primo sul punteggio di 1-0 e il secondo sul 3-0, per volare sul 4-0 in un batter d’occhio. Nonostante Cobolli si sia trovato in difficoltà, il tennista romano ha avuto diverse opportunità per reagire. Ha infatti annullato ben sei palle break nel primo gioco del set, e ha avuto altre possibilità sul 5-1, quando ha dovuto difendersi da sei set point consecutivi.

Tuttavia, dopo aver evitato il capitombolo sul 5-1, Cobolli ha ceduto il set a Shelton nel suo turno di servizio successivo. Il punteggio finale di 6-2 è stato un riflesso di come l’americano fosse riuscito a dominare il parziale, sfruttando ogni minimo errore del suo avversario.

Il ritorno di Cobolli nel secondo set

Il secondo set, però, ha raccontato una storia diversa. Flavio Cobolli, galvanizzato dalla prestazione contro Alexander Zverev in semifinale, è riuscito a mettere in campo una reazione determinata. I due tennisti hanno mantenuto i loro turni di battuta senza concedere palle break fino al 5-5, con Cobolli che ha saputo contenere la spinta di Shelton con una solida difesa.

Nel momento cruciale, però, il numero 6 del mondo ha mostrato tutta la sua classe. Sul punteggio di 5-5, Shelton ha trovato il break decisivo, portandosi sul 6-5 con un gioco aggressivo e preciso. Con la pressione a suo favore, l’americano ha chiuso i giochi nel suo turno di battuta, siglando il 7-5 che gli ha garantito la vittoria in due set.

Il quinto titolo ATP per Ben Shelton

Per Ben Shelton, il trionfo di Monaco di Baviera rappresenta il quinto titolo ATP della sua carriera. Un risultato che conferma la sua ascesa costante nel panorama del tennis mondiale, dopo un inizio di stagione che lo ha visto vincere anche in altri tornei importanti.

Per Flavio Cobolli, invece, la sconfitta in finale è una lezione amara, ma non priva di luce. Il romano ha sorpreso tutti con il suo percorso fino all’ultimo atto, mostrando una crescita impressionante durante il torneo. Il giovane tennista ha dimostrato di avere il potenziale per competere con i migliori, ma alla fine non è riuscito a sfruttare le occasioni nel secondo set, quando il match era ancora aperto.