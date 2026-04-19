Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Hermoso risponde a Krstovic

Solo un pareggio (1-1) tra Roma e Atalanta , la sfida per un posto in Champions League

Nella trentatreesima giornata di Serie A Roma e Atalanta si autodanneggiano da sole dalla lotta per un posto in Champions League. Nel match dell’Olimpico arriva un pareggio che serve poco sia ai giallotossi di Gasperini , che ai neraz<zurri di Palladino . Krstovic apre le marcature al 12’, poi Carnesecchi chiude la porta a Soulé e Malen con due grandi parate. Al 45’ Hermoso oin versione attaccante pareggia La Roma sale a 58 punti e aggancia il Como al quinto posto, l’Atalanta resta settima a quota 54 punti.

LA PARTITA

Roma e Atalanta entrano in campo cobinte di potersi superare a vicenda, la posta in palio è alta e ne vale tutta un’intera stagione, la qualificazione alla prossima Champions League. L’! a 1 finale non tradiscono le aspettative e commenti finali: gli ospiti sono più attivi ad inizio match e al 12’ riescono a sbloccarla: De Roon recupera palla serve Krstovic, l’ex Lecce calcia di destro in diagonale forte a mezza altezza buca Svilar e firma l’1-0. La reazione della Roma è immediata na davanti alle conclusioni di Soulè e Malen trovano un suntuoso Carnesecchi. A pochi istanti dall’intervallo la Roma pareggia: Rensch mete in area un pallone a mezza altezza la girata da vero bomber e vincente di Hermoso, per l’1-1 al 45’.

Palladino inserisce Zalewski e Bernasconi per avere più freschezza in avvio di ripresa, ma è ancora Malen a spaventare la Dea (altra grande parata di Carnesecchi). Hermoso scheggia la traversa di testa, ma è l’ultimo squillo della sfida. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Roma sale a 58 e aggancia il Como, in quinta (e sesta) posizione. L’Atalanta resta al settimo posto, sempre a -4.

IL TABELLINO

Roma-Atalanta 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 15’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui (dal 15’ st Pisilli), Cristante, Rensch (dal 33’ st Tsimikas); Soulé (dal 26’ st Robinio Vaz), El Shaarawy (dal 15’ st Venturino); Malen. All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Angelino, Zaragoza.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 1’ st Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (dal 1’ st Ahanor); Bellanova (dal 9’ st Bernasconi), de Roon, Ederson (dal 35’ st Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (dal 1’ st Zalewski), Raspadori; Krstovic. All. Palladino. A disp. Sportiello, Pardel, Bakker, Obric, Musah, Samardzic, Scamacca.

Arbitro: Marcenaro.

Marcatori: 12’ Krstovic (A), 45’ Hermoso (R).

Ammoniti: Pisilli (R); Ederson (A), Djimsiti (A