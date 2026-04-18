Udinese, Runjaic:” complimenti al Parma”

Le dichiarazioni di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, dopo la sconfitta casalinga (1-0) contro il Parma, mostrano un mix di consapevolezza e delusione ma anche un riconoscimento dei meriti dell’avversario. Ecco i punti principali delle sue parole:

Analisi tattica della partita: Runjaic ha sottolineato come il Parma sia stato “disciplinato e ordinato” nel corso della partita, indicando che la sua squadra sapeva cosa aspettarsi. Ha anche aggiunto che, considerando le alte temperature, la partita avrebbe probabilmente visto prevalere la squadra che fosse riuscita a segnare per prima. Questo dimostra che l’allenatore aveva previsto una partita equilibrata, in cui il primo gol sarebbe stato decisivo.

L’errore decisivo: L’allenatore ha riconosciuto che il gol subito dal Parma è stato frutto di un errore grave da parte della sua squadra. Specificamente, ha fatto riferimento alla fase del cross che ha portato al gol avversario, lamentando che l’Udinese avrebbe dovuto fare meglio in quella situazione. Questo dimostra la sua attenzione ai dettagli e la consapevolezza che la partita è stata decisa da una disattenzione difensiva.

Le occasioni mancate: Nonostante la sconfitta, Runjaic ha evidenziato che l’Udinese ha avuto delle occasioni per segnare e avrebbe meritato di più. Però, ha anche riconosciuto che la squadra non è riuscita a concretizzare le opportunità avute, un altro elemento che ha influito sul risultato finale.

Accettare il verdetto del campo: L’allenatore ha ammesso che, nonostante gli sforzi dei suoi giocatori, è necessario accettare il verdetto del campo. Questo dimostra una maturità da parte di Runjaic, che pur essendo deluso dalla sconfitta, riconosce che il calcio è fatto anche di momenti in cui le cose non vanno come previsto.

Complimenti al Parma: Runjaic ha voluto fare i complimenti al Parma, lodando la loro organizzazione di gioco, ma ha anche notato che la sua squadra avrebbe potuto aumentare la velocità in alcune fasi della partita. Questo è un riconoscimento alle qualità difensive del Parma, ma anche un invito alla propria squadra a essere più incisiva nelle situazioni in cui avrebbe potuto fare di più.

Non dipendere da Davis: Un altro punto interessante riguarda il discorso su la mancanza di Davis, attaccante della squadra. Nonostante l’assenza del suo giocatore, Runjaic ha affermato che l’Udinese non è dipendente da lui per la fase realizzativa, sottolineando che è possibile segnare e vincere anche senza di lui. Questo potrebbe essere un messaggio motivazionale per i suoi giocatori, affinché si sentano responsabili collettivamente della fase offensiva.

Preparazione per la Lazio: Infine, l’allenatore ha guardato già avanti, anticipando che ci saranno molti giorni per preparare la prossima partita con la Lazio. Questo evidenzia come il tecnico stia già pianificando il futuro, cercando di lasciare alle spalle la sconfitta per concentrarsi sugli impegni successivi.

In generale, Runjaic ha avuto un approccio equilibrato nella sua analisi, riconoscendo gli errori della sua squadra, ma anche lodando il Parma e restando motivato per il futuro. La preparazione mentale per la sfida contro la Lazio sarà importante per l’Udinese, che dovrà rialzarsi e cercare di tornare alla vittoria