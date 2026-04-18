Napoli , Conte:”oggi c’era poca energia nei miei ragazzi”

Ai microfoni Dazn , unìacciagliato Antonio Conte dopo la sconfitta 2-0 contro la Lazio

“Sicuramente non è stata una buona partita da parte nostrta , abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo , la Lazio ci aspettava e ripartiva. Loro sono stati bravi a chiudere gli spazi e nonoi non siamo statio bravi a trovarli”. Oggi c’era poca energia dei ragazzi. Abbiamo preso dei gol in ripartenze, lo stesso rigore , paratao da Milinkovic -Savici, forse non sono stato io a percepire questo malessere , forse non sono stato io ha trasmettere più grinta”.

“Abbiamo preso questa bella legnata tra identi , ora bisoghna ripartire da dopodomani”

“Napoli non è solo Napoli, anche l’anno scorso , si parlava del mio futuro , a volte dico qualcosa che vengono strumentalizzate e fraintese. Io parto dal presupposto che più si sta zitti meglio è. Capisco che il nome mio fa notizia, ma , sarebbe meglio non parlare.Sul presidene ? Io non rispondo al presidente , lui può parlare … è il presidenrte”