Serie A: Sarri batte Conte al Maradona. Napoli – Lazio 0-2

Un Napoli sottotono cede alla Lazio viva , reattiva e ben mnessa in campo.

Brutta gara del Napoli di Antonio Conte , impalpabile , con tanti errori , lenti nella manovra. Due squadre diverse in campo , con una grabde Lazio che ha giocato siua impostando il gioco , sia nelle veloci ripartenze, tempi regoòamentari e recupero non da Napoli. Solo un tiro terminato sull’esatrno del palo di Alisson nel secondo tempo, poibuio totale per i Campioni d’Italia

LA PARTITA

Primo tempo tutto di marca laziale, il Napoli già dai primi minuti dimostra difficoltà nella manovra e subisce il gol al 5′ su bella combinazione di Zaccagni – Taylor , palla al centro area Cancellieri un rigore in movimento fredda Milinkovic-Savic.

La reazione del napoli è sterile ,m difficoltà per Spinazzola sulla fascia sinistra , qualcosa fa Politanoi sulla destra, mentre a centrocampo gli errori in appoggio sono evidenti , con Lobotka e Anguissa fuori giri. la Lazio ripartre velocemente e con Noslin conquista un calcio di rigore , il fallo di Lobotka in ripiegamento su ll’attaccante Lazio su erroraccio di Buongiorno, l’attaccante biancoceleste si lancia verso l’area di rigore . Dal dischetto Zaccagni , Milinkovic-Savic resnpinge e sulla ribattuta lo stesso Zaccagni calcia alto. E’ un campanello d’allarme , che non scuote il Napoli che subisce ancora la lazio e rischia di subire il secondo gol , ancora con Cancellieri da fuori area il sinsitro velonoso repinto da Milinkovic-Savici in leggero ritardo Nosli, Si va al riposo con la laziop in vantaggio, fischi del Maradona nei confronti dei Campioni d’Italia.

Secondo tempo

Nella rirpesa Conte lacia negli spogliatoi De Bruney e Anguissa , per Elmas e Alisson Santos, il Napoli da l’impressione di voler ccelerare , solo un fuoco di paglia, gli errori facili in appoggio si moltiplicano ,e la Lazio vive momenti di una tranbquillità agonistica gestendo bene il possesso della palla colpendo al raddoppio al 57′ in contropiede con Basic: l’azione parte da Noslin la lunga galoppata cross rasoterra , Cancellieri sbaglia a calciare , Basic indisturbato piazza la palla alle spalle di Milinkovic-Savic. . Conte effettuta altre sostituzioni , ma il Napoli non arremba e lascia i tre punti alla Lazio che vince la sfida del Maradona con merito La vittoria dei ragazzi di Sarri èdi buon auspicio per la sfida di ritorno Coppa Italia di mercoledì a Bergamo contro l’Atalamta . Il Napoli deve guardarsi alle spalle , il Milan domani impegnanto al Bentegodi contro il Verona potrebbe agganciarlo in classifica a quota 66 punti , i partenopei hanno ancora tanti impegni importanti per la qualificazione in Champions League , tra cui la difficile trasferta contro il Como.

TABELLINO NAPOLI-LAZIO

NAPOLI-LAZIO 0-2

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 5, Buongiorno 4, Olivera 5; Politano 6 (72′ Mazzocchi sv), Anguissa4,5 (46′ Elmas 5,5), Lobotka 4,5 (63′ Giovane 5,5), Spinazzola 5 (63′ Gutierrez 5,5); De Bruyne 5 (46′ Alisson Santos 6), McTominay 5; Hojlund 5. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta 6; Lazzari 6 (82′ Hysaj sv), Gila 7 (61′ Provstgaard 6), Romagnoli 6, Tavares 7; Basic 7 (71′ Dele-Bashiru sv), Cataldi 6 (61′ Patric 6), Taylor 7; Cancellieri 7, Noslin 7, Zaccagni 5 (61′ Dia 6). All. Sarri.

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 6′ Cancellieri, 57′ Basic

Ammoniti: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L), Dia (L)

Espulsi: nessuno

Note: al 31′ Zaccagni (L) si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic (N)