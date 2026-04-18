Atp 500 Monaco . Cobolli in finale. Battuto Zverev in due set

Grande impresa di Flavio Cobolli nel torneo Atp Monaco 5550. Il trennista romano ha sconfitto l’atleta di casa Sacha Zvrev imn duie set 6-3, 6-3 , L’italiano centra una finale da grande tennista. Il romano ha giocato dall’inizio alla fine con grnde spinta , anche nel servizio. Cobolli dopo il match-poi si è seduto in lacrime, ricordando un giovane suo tifoso dui13 anni . Zverev ha fatto l’ultimo tentato di rientrare nel match , ma Cobolli si è aggiudicato il match. Domani Cobolli affronterà in finale uno tra Shelton oMolcan.