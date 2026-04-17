Alcaraz si ferma: niente Madrid per il campione spagnolo

MADRID – Colpo duro per il pubblico della Caja Mágica: Carlos Alcaraz non prenderà parte all’ATP Madrid. Il tennista spagnolo, tra i grandi favoriti e idolo di casa, ha annunciato il forfait a causa di un infortunio che lo costringe a fermarsi proprio alla vigilia del torneo.

La decisione

Lo stop è legato al problema al polso che ha spinto Alcaraz e il suo team a scegliere la via della prudenza. Nessun rischio inutile: l’obiettivo è evitare complicazioni e preservare la condizione in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta.

Una scelta sofferta, soprattutto considerando il legame speciale tra il giocatore e il torneo madrileno, dove aveva trionfato nelle ultime edizioni diventando il volto simbolo della nuova generazione del tennis.

L’assenza di Alcaraz rappresenta una perdita enorme per il torneo: