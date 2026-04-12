Sinner vince il Master 1000 a Montecarloi.Battuto Alcaraz in due set

Jannik Sinner torna numero uno al mondo del ranking Atp: l’altoatesino trionfa nel Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale l’avversario di sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3 in due ore e quindici minuti di gioco. Ottavo titolo 1000 in carriera per Sinner.

“Sono super contento”

“Non so da dove cominciare per commentare questa settimana. Sono venuto qui per accumulare più partite possibili in vista dei grandi tornei che si avvicinano e ho ottenuto un altro traguardo incredibile. Tornare n.1 è importante per me, ma la classifica è secondaria, voglio vincere trofei e sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra”. Poi sulla partita: “Ho cercato di restare lì mentalmente anche quando ero sotto, è stata una partita di alti e bassi per tutti e due, ma oggi non era semplice per il vento che continuava a cambiare”. “Questo torneo per me vuol dire tanto – ha aggiunto in italiano -Sono super super contento di avere almeno un trofeo come questo a casa”.