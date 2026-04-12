Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Parma – Napoli 1-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Sinner vince il Master 1000 a Montecarloi.Battuto Alcaraz in due set
Parma Carlos Cuesta:”grazie ai tifosi che ci hanno dato tanto”
Serie C : Ternana -Perugia 2-2

Parma Carlos Cuesta:”grazie ai tifosi che ci hanno dato tanto”

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Carlos Cuesta, allenatore del Parma ha parlato dopo il pari della sua squadra contro il Napoli :” Ci dispiace che tutto quello che ci ha dato lo stadio e che hanno lasciato i ragazzi in campo non sia stato trasformato in una vittoria. Io posso solo ringraziare i ragazzi, che ci tengono tantissimo e lo dimostrano. Ma anche grazie ai tifosi per il loro sostegno, ci hanno fare un metro in più e quel sostegno ci ha dato tanto.” Sul calcio di rigore non concesso:” non ho visto le immagini ci hanno detto che non era rigore”.

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Sinner vince il Master 1000 a Montecarloi.Battuto Alcaraz in due set

Aprile 12, 2026
Articolo successivo

Serie C : Ternana -Perugia 2-2

Aprile 12, 2026

Recommended for You

Napoli, Mc Tominay: andiamo avanti a e facciamo punti”

L’ex arbitro Marelli: “il fallo di mano di Buongiorno , non è da calcio di rigore”

Napoliu, Conte va bene il pareggio , Parma è un campo ostico”

Serie A: Fabio Grosso : primo tempo difficile , nel secondo abbiamo reagito bene”