Parma Carlos Cuesta:”grazie ai tifosi che ci hanno dato tanto”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma ha parlato dopo il pari della sua squadra contro il Napoli :” Ci dispiace che tutto quello che ci ha dato lo stadio e che hanno lasciato i ragazzi in campo non sia stato trasformato in una vittoria. Io posso solo ringraziare i ragazzi, che ci tengono tantissimo e lo dimostrano. Ma anche grazie ai tifosi per il loro sostegno, ci hanno fare un metro in più e quel sostegno ci ha dato tanto.” Sul calcio di rigore non concesso:” non ho visto le immagini ci hanno detto che non era rigore”.