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Serie A: Fabio Grosso : primo tempo difficile , nel secondo abbiamo reagito bene”
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Serie A: Fabio Grosso : primo tempo difficile , nel secondo abbiamo reagito bene”

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

Genoa-Sassuolo, una partita che ha visto il Genoa impegnato in una battaglia di nervi contro il Sassuolo, si è conclusa con la vittoria del Genoa risultato che , non ha soddisfatto a pieno le aspettative della squadra neroverde, Il tecnico Fabio Grosso, al termine della gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni che offrono uno spunto interessante sullo stato d’animo del gruppo e sugli aspetti da migliorare.

Grosso ha iniziato la sua analisi parlando del primo tempo, evidenziando le difficoltà che la sua squadra ha incontrato contro un Sassuolo ben organizzato. “Abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco nella prima frazione”, ha detto l’allenatore. “Il Genoa ci ha messo in difficoltà con la sua velocità e con un gioco offensivo molto dinamico. Non siamo riusciti a rispondere come avremmo voluto”.

“Nel secondo tempo abbiamo reagito meglio, con una maggiore intensità e più organizzazione. Purtroppo, però, non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto”, ha continuato Grosso, aggiungendo che la squadra ha cercato di mantenere alta la concentrazione fino alla fine, ma il Sassuolo ha resistito bene.

“Ogni partita è una battaglia e ogni punto guadagnato è fondamentale, soprattutto contro squadre come il Sassuolo che hanno molta qualità”, ha dichiarato il tecnico. “Abbiamo cercato di portare a casa il massimo, ma in certi momenti non siamo riusciti a dare quella spinta finale per vincere.

“Abbiamo bisogno di essere più precisi nei passaggi e di muoverci meglio come collettivo. Il Sassuolo ci ha costretto a fare tanti errori tecnici che poi ci sono costati caro.”

Aprile 12, 2026
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