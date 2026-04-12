Napoliu, Conte va bene il pareggio , Parma è un campo ostico”

“Per vincere devi lavorare sui dettagli. Sappiamo cosa abbiamo fatto in questo campionato . Oggi abbiamo pareggiato a Parma , un campo ostico. Il gol preso ci poteva tagliare le gambe, ma i ragazzi hanno dato tutto. Sapevamo che oggi potevamo accorciare sull’Inter , ma va bene cos’, ci sonmo ancora sei partite da giocare , poi vedremo cosa accadrà”. Così Antonio Conte intervistato al termine del match ai microfoni Dazn.