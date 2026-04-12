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Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2023
Napoliu, Conte va bene il pareggio , Parma è un campo ostico”
Serie A: Parma - Napoli 1-1

Napoliu, Conte va bene il pareggio , Parma è un campo ostico”

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione

“Per vincere devi lavorare sui dettagli. Sappiamo cosa abbiamo fatto in questo campionato . Oggi abbiamo pareggiato a Parma , un campo ostico. Il gol preso ci poteva tagliare le gambe, ma i ragazzi hanno dato tutto. Sapevamo che oggi potevamo accorciare sull’Inter , ma va bene cos’, ci sonmo ancora sei partite da giocare , poi vedremo cosa accadrà”. Così Antonio Conte intervistato al termine del match ai microfoni Dazn.

Aprile 12, 2026
scritto daRedazione
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