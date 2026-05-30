Svezia, tegola Holm: il difensore della Juventus salta il Mondiale

Brutte notizie per la Svezia a pochi giorni dall’inizio del Mondiale 2026. Emil Holm non prenderà parte alla rassegna iridata a causa di un infortunio muscolare che lo costringerà a un lungo stop.

A comunicare l’assenza del difensore della Juventus è stata direttamente la federazione svedese attraverso una nota ufficiale. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un problema muscolare che terrà il giocatore lontano dai campi per diverse settimane, rendendo impossibile il recupero in tempo utile per il torneo.

“Il difensore della Juventus Emil Holm ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. Dopo le valutazioni dello staff medico, il giocatore lascerà il ritiro della nazionale per proseguire il percorso di riabilitazione e non potrà partecipare ai Mondiali”, si legge nel comunicato diffuso dalla federazione.

Una perdita importante per il commissario tecnico Graham Potter, che dovrà rinunciare a uno degli elementi più affidabili della propria retroguardia proprio alla vigilia della competizione.

“È una grande delusione per tutti noi”, ha dichiarato il ct svedese. “Emil rappresenta una risorsa importante sia dal punto di vista tecnico che umano. Gli siamo vicini in questo momento difficile e gli auguriamo una pronta guarigione”.

Per Holm si tratta di uno stop particolarmente amaro, considerando l’importanza dell’appuntamento mondiale e il buon momento vissuto nelle ultime stagioni. Il difensore bianconero inizierà ora il programma di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.

La Svezia perde così uno dei suoi punti di riferimento difensivi e sarà chiamata a trovare soluzioni alternative per affrontare al meglio il Mondiale che sta per iniziare.