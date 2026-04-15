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Fiorentina-Crystal Palace, Vanoli:"chiedo coraggio, concentrazione e continuiotà, poi tutto è possibile"
Bologna , Vincenzo Italiano:”A birmingham proviuamoci senza snaturarci”

Bologna , Vincenzo Italiano:”A birmingham proviuamoci senza snaturarci”

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione

Vincenzo Italiano suona la carica in vista della trasferta di Birmingham, contro l’Aston Villa , tirorno quarti di finale Europa League (andata 2-a a favore della squadra inglese).Il tecnico rossoblù invita i suoi a crederci.

Un messaggio chiaro, che sottolinea la filosofia di gioco costruita nel corso della stagione. Italiano non vuole rinunce né cambiamenti drastici: la sua squadra dovrà affrontare l’avversario con coraggio, mantenendo il proprio stile fatto di aggressività, palleggio e organizzazione.

“Servirà una partita attenta e di qualità”, ha aggiunto l’allenatore, consapevole delle difficoltà che presenta un ambiente caldo come quello inglese e un avversario abituato a ritmi elevati. L’obiettivo è restare in partita fino all’ultimo, cercando di sfruttare ogni occasione.

Il Bologna arriva all’appuntamento con fiducia, forte di un percorso europeo positivo e di una crescita costante. La gara di Birmingham rappresenta un banco di prova importante, ma anche un’opportunità per dimostrare il proprio valore a livello internazionale.

Italiano è stato chiaro: niente paura, ma nemmeno stravolgimenti. Il Bologna vuole giocarsela con le proprie armi, inseguendo un risultato che potrebbe avvicinare un traguardo storico.

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione
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