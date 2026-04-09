Ai microfoni Sky il tecnicoo del’Aston Villa Unai Emery , dopo la vittoria dell’Aston Villa 31- contro ilBologna.

“Si il BBologna è stato più bravo di noi nel primo tempo. Abbiamo cecato di lanciare Watkins con palle lunghe. Dopo il gol arrivato allla fine del primo tempo ,abbiamo concesso poco. Nella rirpesa abbiamo raddoppiato , poi dopo il gol di Rowe siamo risuciti a fare il terzo. Nel ritorno massimo rispetto per il Bologna , i giochi non sono chiusi”

“Il calcio italiano negli ultimi anni con l’Inter è ai massimi livelli : l’Inter ha fatto due finali di Champions , l’Atalanta ha vinto inEuropa League , non sono d’accordo , il calcio itaiano è vivo sta facendo bene con il Napoli, la Roma , e il Bologna. Ho imparato tato dal calcio italiano , ho seguito Gasperini con il suo 3-5-2 . Malen è un fnatastico giocatore , lui voleva giocare da prima punta , lui mi ha chisto se poteva andare via , oenso che possa avere un’ottima carriera a Roma”