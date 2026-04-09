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Fiorentina, De Gea:"al ritorno tutto è possibile"
Bologna , Vinceno Italiano” andremo a casa loro per giocarcela”
Fiorentina , Vanoli:"abbiamo giocato con personalità"

Bologna , Vinceno Italiano” andremo a casa loro per giocarcela”

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione

Ai microfoni Sky Vincenzo Italiano allenatore del Bologna doppo la sconfitta 3-1 contro l’Aston Villa.

“Siamo rimasti tutta la gara in partita mettendo tutto sul campo. Abbiamo cercato di non subire la palla lunga, poi ci hanno castigato” Credo che partita sia stata fatta bene dai ragazzi, Abbiamo giocato contro una squadra che vincerà quetsa competizione. Abbiamo fatto tutta nella maniera giusta , ma non riusciamo mai ad essere competi. Non dovevamomprendere il terzo gol.

“Cercheremo di andare lì ,e giocarcelfino alla fine facendo una bella partita”

Aprile 9, 2026
scritto daRedazione
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