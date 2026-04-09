Bologna – Aston Villa , quarti finale Europa League. le probabili formazioni

Grande serata di calcio stasera 9 Aprile 2026 allao stadio’Dall’Ara0: Bologna – Aston Villa , andatat quarti di finale Europa League. La squadra di Italiano ha superato la Roma nel turno precedente, mentre gli uomini di Emery arrivano dal successo contro il Lille negli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Bologna : le ultime

Il tecnico Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4‑2‑3‑1, con alcune varianti tattiche possibili a seconda delle condizioni fisiche dei giocatori. L’allenatore deve fare a meno di Martin Vitik, squalificato, mentre restano dubbi su alcuni calciatori infortuna

In alcune alternative tattiche, potrebbe entrare Sohm nel tridente offensivo. Italiano ha definito il match “equilibrato”, sottolineando che la squadra è pronta a giocarsela senza timori.

Aston Villa: le ultime

Gli inglesi di Emery si presenteranno con il modulo 4‑2‑3‑1, puntando su solidità difensiva e rapidità nelle ripartenze. Il tecnico recupera uomini chiave come Tielemans e McGinn, mentre conferma Ollie Watkins in attacco.

Bologna-Aston Villa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa, in campo stasera alle 21:

Bologna (4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano

Aston Villa (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. All.: Emery

Bologna-Aston Villa, dove vederla

La partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.