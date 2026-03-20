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Europa League – risultati ottavi di finale

Marzo 20, 2026
scritto daRedazione

Ritorno ottavi di finale Europa League: il Bologna elimina la Roma, ai quarti anche Forest, Real Betis e Aston Villa

Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, il Bologna si aggiudica la sfida tutta italiana contro la Roma e si qualifica ai quarti insieme a Nottingham Forest, Real Betis e Aston Villa.

Ecco tutti i risultati e marcatori principali degli ottavi di finale (ritorno) di UEFA Europa League giocati il 19 marzo 2026:

Roma – Bologna 3-4 d.t.s.

(aggregato 4-5)

Marcatori:

Bologna: Rowe (22’), Bernardeschi (rig.), Castro, Cambiaghi (suppl.)

Roma: Ndicka, Malen (rig.), Pellegrini

Qualificato: Bologna

Aston Villa – Lille 2-0

(aggregato 3-0)

Marcatori:

McGinn

Bailey

Qualificato: Aston Villa

Betis – Panathinaikos 4-0

(aggregato 4-1)

Marcatori:

Ruibal

Amrabat

Cucho Hernández

Antony

Qualificato: Betis

Porto – Stoccarda 2-0

(aggregato 4-1)

Marcatori:

William Gomes

Froholdt

Qualificato: Porto

Midtjylland – Nottingham Forest 1-2 (d.t.s., rig. 0-3)

(aggregato 2-2)

Marcatori (tempi regolamentari):

Midtjylland: Erlić

Nottingham Forest: Domínguez, Yates

Rigori:

Forest: Gibbs-White, Sangaré, Neco Williams (tutti a segno)

Qualificato: Nottingham Forest

Lione – Celta Vigo 0-2

(aggregato 1-3)

Marcatori:

Rueda

Jutglà

Qualificato: Celta Vigo

Passano ai quarti: Bologna, Aston Villa, Betis, Porto, Nottingham Forest, Celta Vigo

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