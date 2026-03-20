Europa League – risultati ottavi di finale

Ritorno ottavi di finale Europa League: il Bologna elimina la Roma, ai quarti anche Forest, Real Betis e Aston Villa
Nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, il Bologna si aggiudica la sfida tutta italiana contro la Roma e si qualifica ai quarti insieme a Nottingham Forest, Real Betis e Aston Villa.
Ecco tutti i risultati e marcatori principali degli ottavi di finale (ritorno) di UEFA Europa League giocati il 19 marzo 2026:
Roma – Bologna 3-4 d.t.s.
(aggregato 4-5)
Marcatori:
Bologna: Rowe (22’), Bernardeschi (rig.), Castro, Cambiaghi (suppl.)
Roma: Ndicka, Malen (rig.), Pellegrini
Qualificato: Bologna
Aston Villa – Lille 2-0
(aggregato 3-0)
Marcatori:
McGinn
Bailey
Qualificato: Aston Villa
Betis – Panathinaikos 4-0
(aggregato 4-1)
Marcatori:
Ruibal
Amrabat
Cucho Hernández
Antony
Qualificato: Betis
Porto – Stoccarda 2-0
(aggregato 4-1)
Marcatori:
William Gomes
Froholdt
Qualificato: Porto
Midtjylland – Nottingham Forest 1-2 (d.t.s., rig. 0-3)
(aggregato 2-2)
Marcatori (tempi regolamentari):
Midtjylland: Erlić
Nottingham Forest: Domínguez, Yates
Rigori:
Forest: Gibbs-White, Sangaré, Neco Williams (tutti a segno)
Qualificato: Nottingham Forest
Lione – Celta Vigo 0-2
(aggregato 1-3)
Marcatori:
Rueda
Jutglà
Qualificato: Celta Vigo
Passano ai quarti: Bologna, Aston Villa, Betis, Porto, Nottingham Forest, Celta Vigo