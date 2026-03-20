Roma – Bologna , è calcio spettacolo . Ai quarti i rossoblu dopo i tenpi supplementari

La sfida ottavi di ritoeno Europa League tra Roma e Bologna ha regalato una notte di calcio spettacolo , ricca di colpi di scena e emozioni fino all’ultimo minuto.

Allo Stadio Olimpico, sold out il match si è concluso con una vittoria del Bologna per 4-3 dopo i tempi supplementari, risultato che ha sancito l’eliminazione della Roma e la storica qualificazione degli emiliani ai quarti.ISin dai primi munbuti il match è vibrante , a passare in vantaggio è il Bologna con Rowe, il destro potente ma centrale buca Svilar (22′). La reazione della Roma è imediata : Cristante sfiora il pari, poi ancora Roma con pellegrini su calcio di punizione centra l’incrocio dei pali palo La rete che fa scoppiare N’dickal caklcio d’angolo del solito piede geomnetrico di Pelegrini e copopdi testa del difensore centrale (32′). In pieno recupero del primo tempo , il Boloigna coqnuista un calcio di rigore : El Shaarawy:fallo su Zortea e Bernardeschi sigla il 2-1 al (47) .Fin dalle prime battute, il Bologna ha mostrato grande personalità, riuscendo a portarsi in vantaggio con Rowe

Nella rirpesa la Roma attacca a testa bassa , il Bologna si difende con qualche affanno in difesa , ma in contropiede , Catro riesce a resistere a N’dicka e appena dentro l’area fulmina Svilar (69′) . La Roma semra in ginocchio ormai rassegnata , le urla di Gasperini spronano la squadra che accorcia le distanze su calcio di rigore: Vaz viene messo giù in area da Zortea, dal dischetto Malen spiazza Ravaglia (80′). Il match si calda e trascinati dai rifosi giallorossi Pellegrini coin un tocco da biliardo appena dentro l’parea fa 3-3 all'(85′) trascinando la sfida ai tempi supplementari.

Si va ai supplementari: i primi 15 minuti il risultato non cambia . nel secondo quarto arriva la doccia fredda per i giallorossi con il gol di Cambaighi che gela l’Olimpico., regalando al Bologna una vittoria storica e il pass per i quarti di finale.

Per la Roma resta l’amarezza di una rimonta incompleta e di un’eliminazione difficile da digerire, arrivata dopo una prestazione combattuta ma segnata da errori difensivi nei momenti chiave. Il Bologna, invece, festeggia una delle serate più importanti della sua storia europea, dimostrando carattere, qualità e grande lucidità nei momenti decisivi. Ai quarti di finbale la squadra di Italiano sfiderà l’Aston Villa.

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 3-4 dts

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik (3′ sts Zaragoza), Koné (20′ Pellegrini), Pisilli (14′ pts El Aynaoui), Wesley; Cristante, El Shaarawy (12′ st Vaz); Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3) – Ravaglia; Zortea, Vitik (28′ st Casale), Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler (8′ st Heggem), Pobega (1′ pts Moro); Bernardeschi (35′ st Orsolini), Castro (28′ st Dallinga), Rowe (28′ st Cambiaghi). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All. Italiano.

Arbitro: Kovacs (Rom).

Marcatori: 22′ Rowe (B), 32′ N’Dicka (R), 47′ pt Bernardeschi rig. (B), 13′ st Castro (B), 24′ st Malen rig. (R), 35′ st Pellegrini (R), 5′ sts Cambiaghi (B).

Ammoniti: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Lucumì (B), Gasperini (all. Roma), Freuler (B), Ferguson (B), Mancini (R).