Bayern Monaco travolge l’Atalanta 4-1 : dominio totale e passaggio ai quarti Champions League

Era già tutto scritto dopo il 6-1 con la vittoria dei bavarewsi alla New Balance Arena , andata ottavi di finale Uefa Champions League 2025/26i è trasformato in una dimostrazione di forza senza appello da parte dei tedeschi. Il risultato complessivo di 10-2 racconta meglio di qualsiasi analisi la distanza vista in campo tra le due squadre.

Già nella gara d’andata, giocata a Bergamo, il Bayern aveva indirizzato pesantemente la qualificazione con un clamoroso 6-1. Una prestazione devastante, fatta di ritmo, qualità tecnica e cinismo sotto porta, che ha lasciato l’Atalanta senza risposte. La squadra italiana, solitamente brillante e aggressiva, è apparsa fragile in difesa e incapace di contenere le continue accelerazioni degli avversari.

Nel ritorno all’Allianz Arena, il copione non è cambiato. Il Bayern Monaco ha vinto 4-1, controllando la partita fin dai primi minuti e chiudendo definitivamente ogni discorso qualificazione. Protagonista assoluto è stato Harry Kane, autore di una doppietta e leader offensivo di una squadra che ha dimostrato una superiorità netta in ogni reparto.

Per l’Atalanta resta una serata amara, in cui le difficoltà difensive e la mancanza di efficacia offensiva sono emerse con evidenza contro un avversario di altissimo livello. Nonostante il percorso europeo positivo fino a questo punto, la squadra bergamasca ha pagato caro il salto di qualità richiesto in una sfida di questo calibro.

Il Bayern, invece, lancia un messaggio chiaro a tutta Europa: è una seria candidata alla vittoria finale. Forte di una rosa profonda, esperienza internazionale e uno stato di forma eccellente, il club tedesco si prepara ora ad affrontare i quarti di finale con ambizioni sempre più concrete.

Una doppia sfida che difficilmente verrà dimenticata, ma soprattutto che conferma come, a certi livelli, ogni minimo errore possa trasformarsi in una punizione pesantissima.

IL TABELLINO

BAYERN-ATALANTA 4-1 (TOT. 10-2)

Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (27′ st Pavic), Tah, Kim, Bischof (27′ st Gnabry); Goretzka, Pavlovic (11′ st Ofli); Karl, Guerreiro (38′ st Ito), Diaz; Kane (27′ st Jackson). A disp.: Bärtl, Prescott, Upamecano, Laimer, Manuba. All.: Kompany

Atalanta (3-4-3): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini (38′ st Ahanor); Bellanova, Pasalic, Ederson (12′ st De Roon), Bernasconi; De Ketelaere (12′ st Samardzic), Scamacca (26′ st Krstovic), Sulemana (26′ st Raspadori). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Zappacosta. All.: Palladino

Arbitro: Bastien (Fra)

Marcatori: 25′ rig. e 9′ st Kane (B), 11′ st Karl (B), 25′ st Diaz (B), 41′ st Samardzic (A)