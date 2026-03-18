Barcellona travolge il Newcastle: spettacolo e qualificazione ai quarti

Il Barcelona firma una delle prestazioni più spettacolari della stagione e travolge il Newcastle United con un clamoroso 7-2 nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League.

Una gara che ha regalato emozioni, gol e momenti di altissimo livello tecnico, confermando la superiorità dei catalani nel doppio confronto.

Dopo l’1-1 dell’andata in Inghilterra, la sfida al Camp Nou si preannunciava equilibrata. E in effetti, per buona parte del primo tempo, il Newcastle ha dimostrato carattere e organizzazione, riuscendo anche a rispondere colpo su colpo agli attacchi blaugrana. Tuttavia, l’equilibrio si è spezzato nella ripresa, quando il Barcellona ha cambiato marcia in modo devastante.

Protagonisti assoluti della serata sono stati Raphinha e Robert Lewandowski: il primo ha illuminato il gioco offensivo con giocate decisive e più reti, mentre il centravanti polacco ha messo a segno una doppietta da vero finalizzatore. Da segnalare anche la brillante prestazione del giovane talento Lamine Yamal, sempre più centrale nel progetto tecnico del Barça.

Il Newcastle, pur mostrando sprazzi di buon calcio e riuscendo a portarsi temporaneamente sul 2-2, ha pagato caro il calo fisico e le difficoltà difensive contro un avversario in stato di grazia. Nella seconda metà del match, infatti, la squadra inglese è stata completamente travolta dall’intensità e dalla qualità dei padroni di casa.

Con questo successo, il Barcellona stacca il pass per i quarti di finale con un eloquente 8-3 complessivo, lanciando un chiaro messaggio alle altre pretendenti al titolo. Una vittoria che non è solo numerica, ma anche simbolica: il Barça è tornato a far paura in Europa.

IL TABELLINO

BARCELLONA-NEWCASTLE 7-2

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia (82′ Szczesny ); Eric Garcia (21′ Araujo ), Cubarsí, Gerard Martin , Cancelo (66′ Espart ); Pedri , Bernal ; Yamal Fermin (66′ Olmo ), Raphinha ; Lewandowski (66′ Ferran Torres 6). All. Flick

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale ; Trippier (46′ Livramiento), Thiaw , Burn , Hall ; Ramsey 5, Tonali (55′ Willock ), Joelinton (64′ Botman ); Elanga (64′ Murphy ), Gordon (82′ Osula ), Barnes . All. Howe

Marcatori: 6′ Raphinha (B), 15′ Elanga (N), 18′ Bernal (B), 28′ Elanga (N), 45’+’7 rig. Yamal (B), 51′ Fermin (B), 56′ e 61′ Lewandowski (B), 72′ Raphinha (B)

Arbitro: Letexier (Francia)

Ammoniti: Joelinton (N), Willock (N), Cubarsì (B), Trippier (N)