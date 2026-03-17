Champions League, Bayern-Atalanta: Palladino chiede orgoglio dopo il crollo dell’andata

La sfida tra Bayern Monaco e Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si presenta come una gara dal copione già scritto.

Dopo il pesantissimo 6-1 inflitto dai tedeschi a Bergamo, la qualificazione appare ormai saldamente nelle mani del Bayern, lasciando agli orobici un compito quasi impossibile.

Nonostante il risultato dell’andata, l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha chiesto ai suoi una reazione d’orgoglio. In conferenza stampa, il tecnico ha riconosciuto la forza degli avversari, definiti tra i più forti al mondo, ma ha anche sottolineato l’importanza di affrontare la gara con coraggio e dignità.

L’obiettivo della squadra nerazzurra sarà quello di mostrare un volto diverso rispetto alla partita di Bergamo, evitando gli errori difensivi che hanno compromesso il risultato e cercando di tenere testa a una delle formazioni più complete d’Europa. Più che alla rimonta, ormai fuori portata, l’Atalanta guarda alla prestazione, per chiudere nel migliore dei modi il proprio percorso europeo.

Il Bayern, dal canto suo, si presenta all’appuntamento con qualche problema tra i pali, a causa delle assenze dei portieri titolari. Una situazione insolita che potrebbe aprire le porte a un giovane estremo difensore, ma che difficilmente cambierà gli equilibri di una sfida che vede i bavaresi nettamente favoriti.

All’Allianz Arena, dunque, l’Atalanta è chiamata a una prova di carattere. Servirà intensità, attenzione e spirito di sacrificio per uscire dal campo a testa alta contro un avversario di altissimo livello.

Il risultato sembra già deciso, ma il calcio, si sa, lascia sempre spazio all’imprevedi