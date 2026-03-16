Champions League, martedì 17 marzo 2026: il ritorno degli ottavi di finale

La UEFA Champions League entra nel vivo con le gare di ritorno degli ottavi di finale in programma martedì 17 marzo 2026. Dopo le sfide di andata, quattro partite decisive determineranno le prime squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione europea per club.

Il programma si apre alle 18:45 con la sfida tra Sporting CP e FK Bodø/Glimt. I portoghesi proveranno a sfruttare il fattore campo per superare la formazione norvegese, una delle sorprese delle ultime stagioni europee.

Alle 21:00 sono in programma tre partite di grande interesse. All’Emirates Stadium di Londra, l’Arsenal FC ospita il Bayer 04 Leverkusen in una sfida tra due squadre che stanno vivendo stagioni molto positive sia in patria che in Europa.

Sempre alle 21:00 il Chelsea FC affronta il Paris Saint-Germain in un confronto che promette spettacolo. I londinesi cercheranno di contenere il talento offensivo della squadra parigina, mentre il PSG punta a tornare tra le migliori otto d’Europa.

Il big match della serata si gioca all’Etihad Stadium, dove il Manchester City sfida il Real Madrid. Negli ultimi anni questa sfida è diventata un vero classico della Champions League, con incontri spettacolari e ricchi di gol. La partita di ritorno promette ancora una volta grande intensità e potrebbe decidere una delle favorite per la vittoria finale.

Le squadre che usciranno vincitrici dal doppio confronto tra andata e ritorno accederanno ai quarti di finale, avvicinandosi sempre di più alla finale europea.

I RISULTATI MATCH ANDATA

11 marzo 2026