Inter, corsa al tricolore: i nerazzurri resistono alla pressione nella Serie A 2025‑26

(Segio Chiaretti) – La stagione della Inter in Serie A giuntaalla 29esima Giornata , sta entrando nella fase decisiva e il sogno dello Scudetto 2025‑26 resta vivo. I nerazzurri mantengono saldamente la vetta della classifica, ma la strada verso il tricolore non è priva di ostacoli.

Primi della classe, ma non perfetti

Nonostante il vantaggio in classifica, la squadra guidata da Cristian Chivu ha mostrato segni di vulnerabilità nelle ultime giornate. Il pareggio interno per 1‑1 contro l’Atalanta ha evidenziato qualche difficoltà nel chiudere le partite contro avversari agguerriti, mentre la recente sconfitta nel Derby della Madonnina ha ricordato ai tifosi che ogni errore può costare caro.

“Stiamo affrontando una fase intensa del campionato – ha dichiarato Chivu dopo l’ultima partita – ma la squadra sa quali sono gli obiettivi. La concentrazione deve restare altissima.”

Una lotta serrata

Dietro l’Inter, il Milan continua a inseguire, pur distanziato, di 8 punti dopo la sconfityta allo stadio Olimpico di Roma (1-0) contro la Lazio e il Napoli resta in agguato, pronto a sfruttare eventuali passi falsi. sia dell’Inter capolista sia del Rosoneri per il secondo posto, e priprio la prossima giornata al Maradona i campioni d’Italia ospeteranno i Rossoneri. La stagione, caratterizzata da un terzetto di vertice competitivo, ha visto un continuo scambio di emozioni, con partite decisive che possono cambiare rapidamente le gerarchie in vetta.

Gli esperti sottolineano come, nonostante il margine di vantaggio in classifica, ogni partita da qui alla fine avrà un peso enorme. “Otto punti non sono pochi, ma nel calcio moderno nulla è scontato”, commenta un analista di Serie A.

Vantaggio e strategia

Con il primato consolidato, l’Inter può permettersi una certa gestione delle energie e degli infortuni, ma la chiave per la vittoria dello Scudetto sarà la continuità. La squadra deve mantenere concentrazione e aggressività, soprattutto negli scontri diretti e contro le formazioni di metà classifica che possono creare sorprese.

Verso la fase finale

Il calendario propone sfide importanti nelle prossime settimane. Ogni punto sarà prezioso e la pressione psicologica aumenterà. I tifosi nerazzurri sperano che la squadra sappia trasformare la solidità mostrata fin qui in un finale di stagione vincente, conquistando il tricolore che manca ormai da alcuni anni.

La Inter è dunque chiamata a dimostrare che la leadership non è un caso e che lo Scudetto 2025‑26 può finalmente tornare a Milano.