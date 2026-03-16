Sarri: “Serata emozionante, vittoria per i nostri tifosi”

Le parole dell’allenatore della Lazio dopo il successo contro il Milan
Dopo la vittoria per 1-0 della SS Lazio contro l’AC Milan nella 29ª giornata di Serie A, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la partita ai microfoni di DAZN, sottolineando soprattutto l’atmosfera dello Stadio Olimpico e la prestazione della squadra.
Sarri ha parlato di una serata speciale, resa ancora più intensa dal ritorno dei tifosi allo stadio:
“È stata una serata emozionante, rivedere l’Olimpico così con la nostra gente e con un tifo spettacolare è stato bellissimo.”
L’allenatore ha spiegato di essere soddisfatto soprattutto per aver regalato una gioia ai sostenitori laziali:
“Sono contento che la squadra abbia regalato questa vittoria al popolo laziale.”
Dal punto di vista tecnico, Sarri ha riconosciuto che la Lazio avrebbe potuto chiudere prima la partita, dopo il vantaggio arrivato nel primo tempo con il gol di Gustav Isaksen:
“La mia sensazione è che l’unica responsabilità sia quella di non aver chiuso il primo tempo con più di un gol di scarto.”
Il tecnico biancoceleste ha poi parlato anche del momento della stagione:
“Questa è stata la stagione più difficile da quando sono in Serie A, ma la squadra è rimasta sempre mentalmente dentro al campionato.”
Con questo successo la Lazio festeggia davanti ai propri tifosi e interrompe la corsa del Milan, che perde una grande occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica.