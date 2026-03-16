Milan , Allgeri:”il campionato è lungo e che ci saranno altre opportunità per correggere gli errori e migliorare come squadra”

Dopo la sconfitta -1 contro la Lazio il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla performance della sua squadra. Nonostante la sconfitta, Allegri ha evidenziato alcuni aspetti positivi, ma anche criticato alcune scelte tattiche e individuali che non hanno permesso alla squadra di ottenere il risultato sperato.

Allegri ha sottolineato che la sua squadra ha avuto delle difficoltà a contenere le ripartenze della Lazio, che ha sfruttato gli spazi lasciati liberi dal Milan. Ha anche menzionato la necessità di migliorare in fase di possesso palla, con troppi errori tecnici che hanno compromesso la fluidità del gioco.

Nel parlare della prestazione di alcuni singoli, Allegri ha fatto riferimento alla mancanza di intensità in alcune situazioni chiave, pur riconoscendo che ci sono stati anche momenti di buona organizzazione difensiva. Ha ribadito che la squadra deve imparare a essere più cinica nelle occasioni che crea e a mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti.

Infine, Allegri ha sottolineato che il campionato è lungo e che ci saranno altre opportunità per correggere gli errori e migliorare come squadra. La sua attenzione rimane sulla crescita dei giocatori e sulla solidità collettiva del gruppo, senza lasciarsi influenzare troppo da una singola partita.