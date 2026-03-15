Serie A, Pisa-Cagliari 3-1: impresa nerazzurra con Caracciolo

Il Pisa conquista una vittoria importante battendo 3-1 il Cagliari nella 29ª giornata di Serie A all’Arena Garibaldi. Una partita ricca di episodi e colpi di scena, con i toscani capaci di imporsi nonostante l’inferiorità numerica per buona parte della gara.
Avvio sprint del Pisa
La squadra di casa parte forte e trova il vantaggio dopo appena nove minuti con un calcio di rigore trasformato da Stefano Moreo. Il Pisa gestisce bene la gara nella prima mezz’ora, ma al 37’ arriva l’episodio che cambia la partita: l’espulsione dell’attaccante Rafiu Durosinmi lascia i nerazzurri in dieci uomini.
La reazione nella ripresa
Nonostante l’uomo in meno, il Pisa sorprende il Cagliari nella ripresa grazie al capitano Antonio Caracciolo, che firma una straordinaria doppietta tra il 52’ e il 54’, portando il risultato sul 3-0. Il Cagliari prova a rientrare in partita con il gol al 67’ di Leonardo Pavoletti, ma la squadra sarda non riesce a completare la rimonta. Nel finale arriva anche l’espulsione di Adam Obert, che complica ulteriormente la situazione per gli ospiti.
Tre punti pesanti
Il successo rappresenta una vittoria preziosa per il Pisa nella lotta per la salvezza, arrivata con grande carattere nonostante l’inferiorità numerica. Per il Cagliari, invece, una sconfitta che interrompe la ricerca di punti utili per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica.
ILTABELLINO
PISA-CAGLIARI 3-1
PISA (3-4-1-2): Nicolas 6.5; Caracciolo 8, Canestrelli 6, Calabresi 6 (46′ Albiol 6); Angori 7, Marin sv (16′ Højholt 6), Aebischer 6, Leris 6 (90′ Toure); Tramoni 6.5 (73′ Piccinini 6); Moreo 7, Durosinmi 4.5. Allenatore: Hiljemark
CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 5 (76′ Albarracin sv), Mina 6 (46′ Zappa 6), Dossena 5.5, Obert 5; Adopo 6 (46′ Pavoletti 6.5), Gaetano 5.5 (64′ Mazzitelli 6), Sulemana 5; Palestra 6, Kilicsoy 5 (64′ Trepy 6), Folorunsho 5. Allenatore: Pisacane
Marcatori: 9′ rig. Moreo (P), 52′ e 54′ Caracciolo (P), 67′ Pavoletti (C)
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Ze Pedro (C), Aebischer (P), Dossena (C)
Espulsi: Durosinmi (P), Obert (C)