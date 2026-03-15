Serie A: Verona Genoa 0-2

Il Genoa conquista tre punti preziosi battendo l’Hellas Verona per 2-0 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi nella gara di Serie , match delle ore 12,30 , 29a giornata Serie A.

Una vittoria costruita soprattutto nella ripresa, quando la squadra ligure ha trovato maggiore concretezza rispetto ai padroni di casa, mai pericolosi , fatta eccezione per un incrocio dei pali su tiro cross di Akp-Akpro.

Nel primo tempo la partita è stata piuttosto equilibrata. Il Verona ha provato a fare la partita spinto dal pubblico di casa, mentre il Genoa ha preferito attendere e ripartire. Le occasioni però sono state poche e nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il varco giusto per sbloccare il risultato prima dell’intervallo.

La gara cambia nel secondo tempo. Al 61’ il Genoa trova il vantaggio con Vítinha, che sorprende la difesa gialloblù con una conclusione potente dalla distanza e porta avanti i rossoblù, il poroghese festaggia bene il giorno del suo compleanno. Il Verona prova a reagire aumentando la pressione offensiva, ma fatica a rendersi davvero pericoloso.

Nel finale arriva il colpo che chiude la partita. All’86’ il difensore norvegese Leo Østigård svetta di testa su calcio piazzato di Aron Martrin e firma il raddoppio, spegnendo definitivamente le speranze dei padroni di casa.

Con questo successo il Genoa conquista punti importanti nella corsa alla salvezza, sale a quota 33 punti in classifica mentre il Verona resta in una posizione delicata di classifica e dovrà reagire nelle prossime giornate per allontanarsi dalla zona retrocessione.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-GENOA 0-2

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò 5; Edmundsson 6, Nelsson 5.5, Valentini 6; Oyegoke 5.5 (1′ st Belghali 6), Akpa-Akpro 6, Gagliardini 5.5, Harroui 5.5 (20′ st Suslov 5.5), Frese 5.5 (35′ st Sarr sv); Orban 5 (40′ st Mosquera sv), Bowie 5.5. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati. All. Sammarco.

GENOA (3-5-2) – Bijlow 6; Marcandalli 6, Østigård 7, Vasquez 6.5; Sabelli 5.5 (14′ st Norton-Cuffy 6), Malinovskyi 6 (25′ st Amorim 6), Frendrup 7, Messias 6.5 (33′ st Aaron Martin 6.5), Ellertsson 6; Colombo 5 (33′ st Ekhator 6), Ekuban 5.5 (14′ st Vitinha 7). A disposizione: Leali, Sommariva, Baldanzi, Zätterström, Otoa, Cornet, Lafont. All. De Rossi.

Arbitro: Marchetti.

Marcatore: 16′ st Vitinha (G), 41′ st Østigård (G).

Ammoniti: Oyegoke (V), Akpa-Akpro (V), Vitinha (G).