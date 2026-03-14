Il Lecce spaventa il Napoli, poi Hojlund e Politano riubaltano il risultato. Napoli-Lecce 2-1

Il napoli fatica a battere un Lecce muscoloso , una partita molto delicata ripresa da Hojlund e Politano , con l’apporto di cTominay e De Bruney.

Il Napoli colpito a freddo ad inizio match 3′ con il colpo di testa di Siebert dacalcio d’angolo di Gallo. Il gol mette ansia ai campioni d’Italia che cercano di regaire ma, evitano miracolosamente il raddoppio dei salentini prima con Stulici deviazione di Meret , poi su colpo di testa di con Thiago Gabriel. Qualche acceno in area salentina , ma nulla dipiù. Nella rirpesa , Conte chiama in causa McTominay e De Bruney , al posto di Elmas e uno spento Annguissa , il camerenunse ancora a corto di condizione fisica , e il match cambia a favore del Napoli. Subito al 47′ il pareggio coinfezionato da un lancio di De Bryuney , per Politano , rasiterra in area e Hojlund non sbaglia l’1 a 1., poi sfiora il vantaggio: decisivo Falcone su Alisson Santos. La rete arriva comunque al 67′, con la conclusione al volo di Politano , primo gol in stagione dell’esterno azzurro . Il vantaggio non rilassa il Napoli , ma deve difendersi dalle ripatenze del Lecce D e porta a casa il risultato: Conte vince 2-1 e torna dunque a -9 dall’Inter, fermata dall’Atalanta. All’87’ Banda si accascia al suolo , subito soccordo nel silenzio dei 50mila del matradona , trasportato in ambulanza in ospedale. Lo zambiano avrebbe, però, subito ripreso conoscenza: pericolo scampato per lui.

IL TABELLINO

NAPOLI-LECCE 2-1

Napoli (3-4-2-1) – Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (27′ st Mazzocchi), Anguissa (1′ st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27′ st Miguel Gutierrez); Elmas (1′ st De Bruyne), Alisson Santos (40′ st Giovane); Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Lukaku. All. Conte.

Lecce (4-3-3) – Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (34′ st Ndaba); Coulibaly (1′ st Gandelman), Ramadani, Ngom (40′ st Fofana); Pierotti (34′ st N’Dri), Stulic (13′ st Cheddira), Banda. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski. All. Di Francesco.

Arbitro: Abisso.

Marcatori: 3′ Siebert (L), 2′ st Hojlund (N), 22′ st Politano (N).

Ammoniti: Siebert (L).