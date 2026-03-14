Minacce a Cairo, il presidente del Torino: “Contestare è lecito, ma la violenza no”

Ancora tensione attorno al presidente del Torino FC, Urbano Cairo, dopo le scritte minacciose comparse nei giorni scorsi nel comune di Masio, paese legato alla sua famiglia. Le frasi, apparse su muri e strade del centro, contenevano insulti e minacce di morte rivolte al patron granata.

Intervenuto sull’episodio, Cairo ha espresso amarezza e preoccupazione, condannando con fermezza quanto accaduto. “Nel calcio la contestazione può esserci ed è parte del gioco – ha spiegato – ma quando si arriva alle minacce personali e alla violenza si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato”.

Il presidente ha sottolineato soprattutto il dispiacere per il coinvolgimento della comunità locale. “Mi spiace molto che un paese come Masio, a cui sono legato da sempre, venga coinvolto in episodi di questo tipo”, ha dichiarato.

Cairo ha inoltre fatto sapere di essere disposto a contribuire alle spese per ripulire i muri imbrattati, un gesto per restituire serenità al piccolo centro piemontese. Nel frattempo le autorità stanno portando avanti le indagini per individuare i responsabili delle scritte.

L’episodio si inserisce in un clima di forte contestazione da parte di una parte della tifoseria granata, che da tempo critica la gestione della società e chiede un cambio di proprietà. Nonostante le tensioni, Cairo ha ribadito la volontà di continuare il proprio lavoro alla guida del club, invitando a riportare il confronto entro i limiti del rispetto civile.