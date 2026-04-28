Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale primo tempo: Milan – Juventus 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Berrettini non molla mai: maratona di nervi a Cagliari per restare tra i grandi
Calcio, rivoluzione IFAB: “Giù le mani dal volto”. Il labiale coperto diventa da espulsione
Follia al Parco dei Principi: il PSG piega il Bayern 5-4 in una notte leggendaria

Calcio, rivoluzione IFAB: “Giù le mani dal volto”. Il labiale coperto diventa da espulsione

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione

Svolta epocale nel regolamento: chi si copre la bocca per parlare con l’avversario beccherà il rosso diretto. Pugno duro di Infantino contro il razzismo: “Se non hai nulla da nascondere, non celare il labiale”.

Il tempo dei “segreti” sussurrati dietro una mano o una maglietta è finito. L’IFAB, riunita a Vancouver, ha appena approvato una modifica che cambierà radicalmente il comportamento dei calciatori in campo: espulsione immediata per chi si copre la bocca rivolgendosi agli avversari.

Trasparenza forzata contro il razzismo

La norma, fortemente voluta dal presidente FIFA Gianni Infantino, punta a estirpare gli insulti discriminatori che troppo spesso sfuggono a telecamere e arbitri. Il principio è semplice: la trasparenza come arma contro il fango.

Se il gesto serve a mascherare un’offesa razzista — come nel caso recente che ha visto protagonista Prestianni contro Vinicius Jr. — il cartellino rosso sarà l’unica risposta possibile.

Stop ai “fuggi-fuggi” per protesta

Ma le novità non finiscono qui. L’IFAB ha dichiarato guerra anche alle sceneggiate:

  • Espulsione per i giocatori che abbandonano il campo per protestare contro l’arbitro.
  • Squalifica per gli ufficiali di gara che incitano la squadra alla ritirata.
  • Sconfitta a tavolino per il club che causa l’interruzione della partita.

Test ai Mondiali

Queste regole non sono musica del futuro: verranno applicate già nei prossimi Mondiali a 48 squadre. Le federazioni saranno avvisate nelle prossime settimane, ma il messaggio è già chiaro: il calcio deve ripulirsi dai comportamenti tossici.

D’ora in poi, chi vorrà dire qualcosa a un avversario dovrà farlo “a viso aperto”. Letteralmente.

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Berrettini non molla mai: maratona di nervi a Cagliari per restare tra i grandi

Aprile 28, 2026
Articolo successivo

Follia al Parco dei Principi: il PSG piega il Bayern 5-4 in una notte leggendaria

Aprile 29, 2026

Recommended for You

Gavillucci rompe il silenzio: “Non è una guerra a Rocchi, è il crollo di un sistema senza tutele”

Fischietto d’oro: quanto guadagna davvero un arbitro in Italia? Tra cachet da star e rimborsi da fame

Madrid Open: Sinner è un rullo compressore, l’atoatesino si sba razza di Norrie