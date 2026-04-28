Calcio, rivoluzione IFAB: “Giù le mani dal volto”. Il labiale coperto diventa da espulsione

Svolta epocale nel regolamento: chi si copre la bocca per parlare con l’avversario beccherà il rosso diretto. Pugno duro di Infantino contro il razzismo: “Se non hai nulla da nascondere, non celare il labiale”.

Il tempo dei “segreti” sussurrati dietro una mano o una maglietta è finito. L’IFAB, riunita a Vancouver, ha appena approvato una modifica che cambierà radicalmente il comportamento dei calciatori in campo: espulsione immediata per chi si copre la bocca rivolgendosi agli avversari.

Trasparenza forzata contro il razzismo

La norma, fortemente voluta dal presidente FIFA Gianni Infantino, punta a estirpare gli insulti discriminatori che troppo spesso sfuggono a telecamere e arbitri. Il principio è semplice: la trasparenza come arma contro il fango.

Se il gesto serve a mascherare un’offesa razzista — come nel caso recente che ha visto protagonista Prestianni contro Vinicius Jr. — il cartellino rosso sarà l’unica risposta possibile.

Stop ai “fuggi-fuggi” per protesta

Ma le novità non finiscono qui. L’IFAB ha dichiarato guerra anche alle sceneggiate:

Espulsione per i giocatori che abbandonano il campo per protestare contro l’arbitro.

per i giocatori che abbandonano il campo per protestare contro l’arbitro. Squalifica per gli ufficiali di gara che incitano la squadra alla ritirata.

per gli ufficiali di gara che incitano la squadra alla ritirata. Sconfitta a tavolino per il club che causa l’interruzione della partita.

Test ai Mondiali

Queste regole non sono musica del futuro: verranno applicate già nei prossimi Mondiali a 48 squadre. Le federazioni saranno avvisate nelle prossime settimane, ma il messaggio è già chiaro: il calcio deve ripulirsi dai comportamenti tossici.

D’ora in poi, chi vorrà dire qualcosa a un avversario dovrà farlo “a viso aperto”. Letteralmente.