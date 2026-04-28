Stasera tutto è possibile! PSG-Bayern Monaco: Semifinale di Champions, orario, dove vederla e formazioni

Stasera, alle 21, il Parco dei Principi ospita l’andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Una partita che ha il sapore di una finale anticipata, con due squadre in lotta per il trofeo più prestigioso d’Europa.

PSG e Bayern: due squadre alla ricerca di gloria

Il PSG arriva a questo confronto dopo aver superato il Chelsea (5-2, 3-0) e il Liverpool (2-0, 2-0), con prestazioni che hanno confermato la forza della squadra di Luis Enrique. I francesi, però, sono consapevoli che il Bayern è un avversario temibile, che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria “bestia nera”. I tedeschi, dal canto loro, hanno dominato l’Atalanta (6-1, 4-0) e hanno superato il Real Madrid in una doppia sfida spettacolare (2-1, 4-3), ma ora sono chiamati a confrontarsi con una delle squadre più forti della competizione.

La sfida di stasera è più di una semplice partita: è l’occasione per entrambe le squadre di avvicinarsi al grande sogno di sollevare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Chi passa, poi, incontrerà Atletico Madrid o Arsenal in finale.

I numeri parlano chiaro: il Bayern è un ostacolo difficile per il PSG

Per il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco è un avversario tradizionalmente difficile da affrontare. Dei 15 precedenti disputati, i parigini hanno perso 9 volte, senza mai riuscire a pareggiare. La sconfitta più dolorosa è quella della finale di Champions 2020, quando il gol di Kingsley Coman decise il match. Inoltre, i tedeschi hanno eliminato il PSG anche nel 2022, imponendosi con un doppio 1-0 agli ottavi. Una statistica che pesa sulle spalle dei francesi, ma che potrebbe essere finalmente rotta in questa edizione, con un PSG più maturo e determinato.

Dove guardare PSG-Bayern Monaco: TV e streaming

L’incontro PSG-Bayern Monaco sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite Sky Go o su NOW, acquistando il pass sport. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. Non mancherà una speciale trasmissione pre-partita e post-partita con il programma Champions League Show, condotto da Federica Masolin e arricchito da esperti del calibro di Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban e altri.

Le formazioni: PSG senza sorpresa, Bayern con un attacco letale

Luis Enrique schiererà il Paris Saint-Germain con un 4-3-3 offensivo, affidandosi a Dembélé e Kvaratskhelia per supportare l’attacco centrale di Doué. In difesa, al fianco di Marquinhos ci sarà Hakimi, mentre Nuno Mendes occuperà la fascia sinistra.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco di Vincent Kompany si presenta con un 4-2-3-1 e un reparto offensivo devastante. Kane, a segno in quasi tutte le competizioni, sarà l’unica punta, supportato da Olise, Musiala e Luis Diaz. In difesa, spazio a Upamecano e Stanisic con Neuer in porta.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

Perché questa semifinale conta

Con l’andata di questa sera, si apre una sfida che promette spettacolo e che potrebbe riscrivere la storia recente di entrambe le squadre. Il PSG ha voglia di rivincita, dopo le sconfitte contro il Bayern in passato, mentre i tedeschi, sempre temibili nelle notti europee, cercano la loro prossima vittoria da un trofeo che non conquistano dal 2020.

La partita di oggi non è solo un passaggio verso la finale, è una sfida tra titani, e le emozioni sono garantite. Non resta che sintonizzarsi alle 21 per vivere un’altra notte indimenticabile di Champions League.