Lazio – Udinese, gol e spettacolo. All’Olimpico finisce 3-3

La 34ª giornata di Serie A regala una partita che ha tutto: ritmo, ribaltamenti e un finale da brividi. All’Olimpico, Lazio e Udinese si dividono la posta con un 3-3 spettacolare, maturato al termine di una gara dai due volti, in cui nessuna delle due squadre ha mai davvero smesso di crederci.

Il primo tempo è a tinte bianconere. L’Udinese entra in campo con più ordine e personalità, costruendo le occasioni migliori e costringendo la Lazio a inseguire. Dopo alcuni segnali pericolosi, il vantaggio arriva al 18’: Ehizibue conclude un’azione ben manovrata con un tiro potente che non lascia scampo al portiere. I friulani continuano a gestire il gioco, mentre i biancocelesti faticano a trovare spazi e ritmo.

Nella ripresa cambia tutto. Sarri interviene con decisione e le sue mosse si rivelano decisive: Pedro e Dele-Bashiru portano qualità e dinamismo. La Lazio alza il baricentro e trova il pari con un gran sinistro di Pellegrini. L’inerzia è completamente ribaltata: Isaksen colpisce anche una traversa e i padroni di casa spingono con convinzione. Il sorpasso arriva al 79’, quando Pedro firma il 2-1 con un tiro a giro preciso che accende l’Olimpico.

Sembra fatta, ma il calcio sa essere imprevedibile. L’Udinese non si arrende e nel finale costruisce una rimonta clamorosa. Protagonista Atta, che prima trova il tap-in dell’2-2 e poi, in pieno recupero, completa la doppietta con un rasoterra preciso su sviluppi di corner. In pochi minuti la partita si capovolge ancora.

Quando tutto sembra deciso, arriva l’ultimo colpo di scena: Maldini sfrutta un’occasione in area e firma il 3-3 al 95’, evitando alla Lazio una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della beffa.

Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti: la Lazio può recriminare per la gestione del vantaggio, ma mostra carattere nel non arrendersi; l’Udinese esce con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque, ma con il rammarico per aver visto sfumare una vittoria nel finale. Uno spettacolo puro, degno di una giornata che resterà impressa.

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 3-3

LAZIO (4-3-3) – Motta 5.5; Lazzari 5.5, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5 (39′ st Nuno Tavares sv); Basic 6.5, Patric 5.5, Taylor 5.5 (1′ st Pedro 7); Cancellieri 6 (21′ st Isaksen 6.5), Dia 5 (1′ st Dele-Bashiru 6.5), Noslin 6 (31′ st Maldini 6.5). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2) – Okoye 6; Kristensen 6, Kabasele 5.5 (36′ st Oier Zarraga sv), Solet 5; Ehizibue 6.5, Ekkelenkamp 6.5 (25′ st Buksa 5.5), Piotrowski 5.5 (20′ st Miller 6), Atta 7.5, Kamara 5.5 (36′ st Arizala sv); Zaniolo 6.5, Gueye 5,5 (36′ st Bayo 6). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati. All. Runjaic.

Arbitro: Bonacina.

Marcatori: 18′ Ehizibue (U), 6′ st Pellegrini (L), 34′ st Pedro (L), 41′ st e 47′ st Atta (U), 50′ st Maldini (L).

Ammoniti: Cancellieri (L), Pellegrini (L), Oier Zarraga (U), Patric (L).